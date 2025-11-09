X!

Haaland eksis penaltil, aga City lõi Liverpoolile ikka kolm väravat

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas alistas Manchester City pühapäeval tiitlikaitsja Liverpooli koduväljakul 3:0 ja jätkab tabelis teisel kohal.

Liverpooli väravavaht Giorgi Mamardashvili tõrjus 13. minutil Erling Haalandi penalti, aga Norra ründetäht heastas oma eksimuse 29. minutil, kui saatis peaga väravasse Matheus Nunese tsenderduse.

38. minutil jäeti vastuoluliselt lugemata Liverpooli kapteni Virgil van Dijki värav ning avapoolaja kolmandal lisaminutil suurendas kodumeeskonna edu Nicolas Gonzalez. Lõppskoori vormistas suurepärase mängu teinud Jeremy Doku kauglöögiga 63. minutil.

11 vooru järel on City tabelis 22 punktiga teisel kohal ning kaotab liidrile Arsenalile nelja punktiga. Viimasest viiest mängust neli kaotanud Liverpoolil on 18 kohta, millega ollakse kaheksandad.

Nottingham Forest teenis hooaja teise võidu, kui oli Leeds Unitedist üle 3:1. Newcastle United pole võõrsil jätkuvalt võidurõõmu maitsta saanud, pühapäeval jäädi Brentfordile alla sama skooriga. Küll on heasse vormi tõusnud Aston Villa, kes oli Bournemouthist üle 4:0 ja on tabelis kerkinud kuuendale kohale.

