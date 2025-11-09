X!

Arsenali pikk võiduseeria sai otsa

Jalgpall
Sunderland - Arsenal
Sunderland - Arsenal Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jalgpall

Arsenal viigistas Inglismaa jalgpalli kõrgliiga 11. voorus võõrsil Sunderlandiga ja nii katkes Londoni klubi pikk võiduseeria.

Daniel Ballardi 36. minuti tabamusest võitis avapoolaja Sunderland, aga Bukayo Saka (54. minutil) ja Leandro Trossardi (74.) väravad keerasid mängu külaliste kasuks.

Kolme punktiga liidermeeskond Põhja-Inglismaalt siiski ei lahkunud, sest neljandal üleminutil oli õigel ajal õiges kohas Sunderlandi vahetusmees Brian Bobbey ja põrutas palli puuri.

Eelnevalt oli Arsenal võitnud kõigi sarjade peale kümme mängu järjest. Viimati pidi meeskond väljakult kaotajana lahkuma augusti lõpus, kui jäädi võõrsil alla Liverpoolile 0:1.

Vähemalt üheks päevaks kerkis tabelis teisele positsioonile Chelsea, kes oli kodus parem Wolverhampton Wanderersist 3:0 (51. Malo Gusto, 65. Joao Pedro, 73. Pedro Neto).

Tottenham Hotspur ja Manchester United viigistasid 2:2 (84. Mathys Tel, 90+1. Richarlison - 32. Bryan Mbeumo, 90+6. Matthijs de Ligt).

Tulemused: Tottenham - Man United 2:2, West Ham - Burnley 3:2, Everton - Fulham 2:0, Sunderland - Arsenal 2:2, Chelsea - Wolverhampton 3:0.

Pühapäeval peetakse Inglismaal viis kohtumist, päeva lõpetab oodatuim maiuspala ehk kahe viimase meistri lahing Manchester City - Liverpool.

Toimetaja: Siim Boikov

