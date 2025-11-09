Suri teenekas tõstesporditegelane Taimu Viir

"Taimu Viir pühendus Eesti tõstespordile aastakümneid, olles nii treener, juhatuse liige, peasekretär kui ka president," kirjutas Eesti Tõstespordiliit järelehüüdes.

Viir kuulus aastatel 1961-1989 Tõstespordiföderatsiooni presiidiumi, olles ühtlasi ka sekretäri ja abiesimehe ametikohal. 1989-2008 oli Tõstespordiliidu peasekretär ja perioodil 1991-1996 ühtlasi ka alaliidu president.

1991. aastal taastas ta Eesti Tõstespordiliidu kuulumise rahvusvahelises alaliidus ja oli 1992-2001 Eesti olümpiakomitee liige.

Viir tegutses ka tõstetreeneri ja -kohtunikuna. Viimases ametis oli ka nii 1980. aasta Moskva olümpiamängudel, kui ka 1983. ja 1998. aasta maailmameistrivõistlustel.

1999. aastal määrati talle Eesti tõstmise 20. sajandi tegija aunimetus. "Taimu oli hinnatud nii kolleegide kui sportlaste seas oma teadmiste ja pühendumuse eest," jätkas Eesti Tõstespordiliit. "Tema töö ja juhendamine jätsid sügava jälje Eesti tõstespordi arengusse."