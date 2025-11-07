Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

Albaania spordis kütab kirgi juhtum, kus konkurendid süüdistavad naiste võrkpalliklubi Tirana Dinamo mängijat meheks olemises või hormoonravi saamises ja alaliit on tema litsentsi peatanud.

Juhtum keerleb 32-aastase brasiillanna Nayara Ferreira ümber, kes liitus Albaania klubiga tänavuse hooaja eel ja on viibinud naiskonna juures paar kuud.

Konkurendid Vllaznia ja Pogradeci avaldasid aga kahtlust tema tegeliku soo osas ja esitasid kaebuse kohalikule võrkpalliliidule, kes on esitanud mängijale nõude läbida sootest.

Dinamo klubi sai alaliidult vastava nõude 6. oktoobril, kus põhjendati testi "kontrollimaks mängija loomulikku füüsilist sooritust ja määrata tema sugu." 13. oktoobril lisas võrkpalliliit, et peaks minema laborisse testi tegema kaks päeva hiljem.

Pärast neid juhtumeid on Ferreira litsents peatatud ja ta on mitmest mängust puudunud. Brasiilia võrkpalluri enda sõnul tegi ta testi ühes teises kliinikus ja selle tulemusi on oodata lähipäevil.

"Maailm minu ümber varises kokku," lausus Ferreira intervjuus uudisteagentuurile Reuters. "Keegi polnud varem minu sugu kahtluse alla seadnud. Miks nad teevad seda vaid minuga?"

Enne Albaania klubiga liitumist oli Ferreira mänginud paar hooaega Saudi Araabias. Varasemalt on ta kodumaa kõrval pallinud ka mitmel pool Euroopas, näiteks Prantsusmaa, Hispaania, Portugali ja Soome liigades.

Kuna teemat on kajastatud ka kohalikus meedias, on mängijal tekkinud hirm. "Ma ei tunne end enam turvaliselt. Iga kord, kui tänavale lähen, mõtlen, et äkki midagi juhtub," sõnas ta.

Dinamo peatreener Orlando Koja sõnul on olukord väga tõsine. "Tüdrukud ja mina toetame Nayarat palju. Me oleme väärikad inimesed ega taha klatšiga tegeleda," lisas ta.

Albaania võrkpalliliit pole olukorda Reutersile lähemalt kommenteerinud. Pogradeci klubi ametnik keeldus samuti kommentaaridest ja Vllazniaga pole õnnestunud ühendust saada. Mingeid tõendeid Ferreira meheks olemise või hormoonravi saamise kohta pole avalikkusele teada.

Rahvusvaheline võrkpalliliit (FIVB) kinnitas, et on juhtunust teadlik ja on olnud kontaktis nii Ferreira kui ka Albaania võrkpalliliiduga. FIVB lisas, et iga riiklik alaliit vastutab ise osalemisreeglite üle siseriiklikel võistlustel ega andnud olukorra kohta hinnangut.