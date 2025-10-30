Esiliiga klubid kukutasid Kalju ja Harju karikasarjast välja
Jalgpalli Evald Tipneri karikavõistlustel valmistasid neljapäeval üllatuse esiliigasse kuuluvad Nõmme United ja Viimsi JK, kes kukutasid konkurentsist välja Premium liiga satsid Nõmme Kalju ja Harju Laagri.
Premium liigas pronksikohast kinni hoidev Kalju pidi Viimsilt vastu võtma 0:1 kaotuse. Külalismeeskonna rollis olnud Viimsi võiduvärava eest hoolitses 19. minutil senegallane Ma Anta Seye.
Kõrgliigasse naasvale Unitedile piisas Harju alistamiseks ühest väravast, kui viis minutit enne normaalaja lõppu jõudis sihile vahetusest sekkunud Kevin Mätas.
FC Elva oli samuti üllatusele lähedal, ent pidi siiski tunnistama Tallinna Kalevi 2:1 paremust. Kalev vormistas edasipääsu teise poolajal üleminutitel, kui kauglöögist oli täpne Zachary Sukunda.
Narva Trans sai koduväljakul jagu FC Tallinnast 6:0. Kaks väravat kirjutati Yayra Josue Doke nimele ning ühe korra skoorisid Mõkhailo Kozhushko, Aleksander Filatov, Ahmad Abdullahi Gero ja Nikita Baljabkin.
Kolmapäeval tagasid endale koha veerandfinaalis Tallinna Flora, Paide Linnameeskond ja Pärnu Vaprus, juba varem oli kaheksa parema hulka jõudnud Tartu JK Welco.
