X!

Esiliiga klubid kukutasid Kalju ja Harju karikasarjast välja

Jalgpall
{{1761848580000 | amCalendar}}
Nõmme United
Nõmme United Autor/allikas: Katariina Peetson/Jalgpall.ee
Jalgpall

Jalgpalli Evald Tipneri karikavõistlustel valmistasid neljapäeval üllatuse esiliigasse kuuluvad Nõmme United ja Viimsi JK, kes kukutasid konkurentsist välja Premium liiga satsid Nõmme Kalju ja Harju Laagri.

Premium liigas pronksikohast kinni hoidev Kalju pidi Viimsilt vastu võtma 0:1 kaotuse. Külalismeeskonna rollis olnud Viimsi võiduvärava eest hoolitses 19. minutil senegallane Ma Anta Seye.

Kõrgliigasse naasvale Unitedile piisas Harju alistamiseks ühest väravast, kui viis minutit enne normaalaja lõppu jõudis sihile vahetusest sekkunud Kevin Mätas.

FC Elva oli samuti üllatusele lähedal, ent pidi siiski tunnistama Tallinna Kalevi 2:1 paremust. Kalev vormistas edasipääsu teise poolajal üleminutitel, kui kauglöögist oli täpne Zachary Sukunda.

Narva Trans sai koduväljakul jagu FC Tallinnast 6:0. Kaks väravat kirjutati Yayra Josue Doke nimele ning ühe korra skoorisid Mõkhailo Kozhushko, Aleksander Filatov, Ahmad Abdullahi Gero ja Nikita Baljabkin.

Kolmapäeval tagasid endale koha veerandfinaalis Tallinna Flora, Paide Linnameeskond ja Pärnu Vaprus, juba varem oli kaheksa parema hulka jõudnud Tartu JK Welco.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

21:35

Esiliiga klubid kukutasid Kalju ja Harju karikasarjast välja Uuendatud

16:15

FC Kuressaare kauaaegne tugitala lõpetab karjääri

14:29

Saku Sporting võib laupäeval meistriliiga hõbeda kindlustada

11:21

Endised Nõmme Kalju mehed tegid Belgia karikamängus skoori

09:37

Liverpooli mõõn kandus ka liigakarikasarja

08:05

Taas platsile pääsenud Tamm lõi karikamängus värava

29.10

Flora edasi viinud Zenjov: see aasta on olnud raske, aga mängida on mõnus

29.10

Flora alistas Levadia ja jõudis karikasarjas veerandfinaali

29.10

Kuusk aitas Katowice karikasarjas järgmisesse ringi

29.10

Thun kasvatas tabeli tipus edu, kuid Käit jäi vigastuse tõttu eemale

sport.err.ee uudised

22:52

Lüütsepp: ei ole nii, et sätime kevadeks oma asju

22:11

Lehise advokaat: laiem eesmärk on Eesti spordikorralduse ökosüsteemi puhastamine

22:00

ETV spordisaade, 30. oktoober

21:35

Esiliiga klubid kukutasid Kalju ja Harju karikasarjast välja Uuendatud

21:27

Lajal alistas Bratislavas asetusega vastase

20:54

Värskel NBA meistril diagnoositi vähk

19:56

Külaots male kiusamisskandaalist: keegi ei oska öelda, mis Kramniku peas toimub

19:09

Seeman pääses Tuneesias poolfinaali

18:31

Maple Leafsi raudvara jõudis 500 värava klubisse

17:52

Rahvusvaheline kergejõustikuliit süüdistab oma töötajaid 1,5 miljoni euro omastamises

17:24

Monaco tennisisti tähelend sai jätku

16:45

Käsipallinoored jahivad EM-i piletit: peame suutma end kahe parima hulka mängida

16:15

FC Kuressaare kauaaegne tugitala lõpetab karjääri

15:47

EOK ühisrahastusplatvorm Minu Sportlane alustab uut etappi

15:08

Malõgina liikus Glasgow' ITF-i turniiril veerandfinaali

14:29

Saku Sporting võib laupäeval meistriliiga hõbeda kindlustada

13:51

Bublik pani rivaali paika: ta räägib liiga palju

13:12

Mayweather ja Pacquiao tahavad uuesti ringi astuda

12:33

Pärnu alustas Aadu Luukase karikavõistlusi kindla võiduga

11:57

Raieste oli lauavõitluses tubli, Kullamäe pidi kaotusega leppima

loetumad

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid Uuendatud

29.10

Alaver küsis Poltoraninile geenidopingut, arst keeldus

09:01

Reavesi võiduvise päästis Lakersi, Jokic on ajaloolises hoos

29.10

Prokurör lisaverega lendamisest: see üllatas ka meid kui uurijaid

29.10

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

29.10

Nii Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool said euromängus suure kaotuse

29.10

Lajal sai Slovakkias kogenud kohalikust jagu

13:51

Bublik pani rivaali paika: ta räägib liiga palju

00:04

Iisraeli klubi jätkab Euroliiga liidrina, Monaco teenis väärt võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo