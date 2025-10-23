X!

Nõmme United naaseb Premium liigasse

Jalgpall
FC Nõmme Unitedi mängijad
FC Nõmme Unitedi mängijad Autor/allikas: Katariina Peetson/Jalgpall.ee
Jalgpall

Koduse jalgpalli esiliiga 33. voorus alistas FC Nõmme United 4:1 FC Tallinna ja kindlustas seeläbi järgmiseks hooajaks taas koha Premium liigas.

United avas skoori 25. minutil, kui sihile jõudis Nikita Vassiljev. Avapoolaja lõpus duubeldas eduseisu Kevin Mätas, teisel poolajal lisas kaks väravat Benjamine Chisala. FC Tallinna auvärava autoriks oli Kirill Nesterov.

Eelmisel aastal Premium liigas 36 mängust vaid kaks võitnud ja üheksa viigistanud Nõmme United naaseb esiliiga võiduga taas koduse jalgpalli kõrgeimale tasemele.

Teise koha kindlustanud ehk üleminekumängudele pääsev Viimsi JK alistas võõrsil Tartu Tammeka U-21 meeskonna. Viimsi haaras varakult ohjad: kaheksa minuti järel viis meeskonna ette Oskar Mägi ning avapoolaja lõpul lisas teise tabamuse Rasmus Talu, kes vormistas teise poolaja alguses ka oma duubli. Lõppskoori seadis 67. minutil James Gachago Murage.

Tartu Welco võitis 5:1  Nõmme Kalju U-21 meeskonda. Avapoolaeg lepiti Holm jalgpallipargis Samidou Bawa ja Chinemerem Godwini tabamustest 2:2 viigiga. Teisel poolajal domineeris Welco, kui Erki Mõttus viis meeskonna juhtima ning Tristan Saupõld vormistas kahe tabamusega lõppseisu. 

Levadia U-21 alistas Henri Käbliku kahe värava toel FC Elva 2:1, Flora U-21 lõi Tallinna Kalevi U-21-le neli väravat juba avapoolajal ning teenis lõpuks 4:1 võidu.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

23.10

Nõmme United naaseb Premium liigasse

23.10

Ševoldajeva: on äge olla rahvusvahelisel tasandil favoriidi rollis

23.10

Messi sõlmis Miami Interiga kolmeaastase lepingu

23.10

Real ja Bayern jätkavad täiseduga, Inglismaa klubidel oli taas ilus õhtu

22.10

Levadia loovutas tiitliheitluses olulisi punkte

22.10

VIDEO | Paide poolkaitsja säras hiilgava kauglöögiga

22.10

Neidude jalgpallikoondis alustas valikturniiri kaotusega Inglismaale

22.10

Werderi direktor kiitis pingile lükatud Heina suhtumist

22.10

Protestidest ehmunud La Liga tühistas vastuolulise liigamängu

22.10

Treeningul viga saanud Lillemäe peab Balti turniiri vahele jätma

sport.err.ee uudised

23.10

Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

23.10

Nõmme United naaseb Premium liigasse

23.10

Tapa/Team Kaitsevägi teenis meistriliigas Kehra üle väärt võidu

23.10

ETV spordisaade, 23. oktoober

23.10

Ševoldajeva: on äge olla rahvusvahelisel tasandil favoriidi rollis

23.10

Prantslane võttis Medvedevilt finaalikaotuse eest revanši

23.10

Eesti veteranvõrkpallurid särasid MM-il

23.10

Venemaa sportlased ikkagi ei osale taliparalümpial

23.10

Messi sõlmis Miami Interiga kolmeaastase lepingu

23.10

Maratoni maailmarekordinaine sai kolme aasta pikkuse võistluskeelu

23.10

Annuki kõrval teevad naiste koondise treeneripingil debüüdi ka kaks abilist

23.10

Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener Uuendatud

23.10

Aaron Aus teenis Hiinas neljanda koha ja oli kokkuvõttes 15.

23.10

Mistra alistas meistriliigas kindlalt HC Viimsi/Alexela

23.10

Lajal pidi Brestis reketid pakkima

23.10

Tallinn sai järjekordse kergejõustiku noorte tiitlivõistluse korraldusõiguse

23.10

Gedly Tugi ja Magnus Kirdi koostöö sai otsa

23.10

Operatsioonilaualt tõusnud Marquez tänavu enam ei stardi

23.10

Hollas - Remmelg kaotasid Kaplinnas eduseisust

23.10

Hollandi koondis alustas MM-i tormihoiatusega

loetumad

22.10

19-kordne Eesti meister: me olime õppelabor, kelle pealt tulid algteadmised

22.10

Olle: kõik ahmisid iga sõna, mis medalivõidu puhul Mati suust välja tuli

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

22.10

Skandaalne Austria suusatreener: Alaver tundus mulle nagu KGB ohvitser

22.10

VAATA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

23.10

Drelli klubi sai üleplatsimees Konontšuki meeskonnast kindlalt jagu

22.10

Legia naaseb Saksamaalt võiduga

22.10

Alaveri kunagine konkurent: Mati ütles, et sõi anaboolseid steroide

23.10

ROK näitas Indoneesiale punast kaarti

23.10

Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo