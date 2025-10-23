Nõmme United naaseb Premium liigasse

United avas skoori 25. minutil, kui sihile jõudis Nikita Vassiljev. Avapoolaja lõpus duubeldas eduseisu Kevin Mätas, teisel poolajal lisas kaks väravat Benjamine Chisala. FC Tallinna auvärava autoriks oli Kirill Nesterov.

Eelmisel aastal Premium liigas 36 mängust vaid kaks võitnud ja üheksa viigistanud Nõmme United naaseb esiliiga võiduga taas koduse jalgpalli kõrgeimale tasemele.

Teise koha kindlustanud ehk üleminekumängudele pääsev Viimsi JK alistas võõrsil Tartu Tammeka U-21 meeskonna. Viimsi haaras varakult ohjad: kaheksa minuti järel viis meeskonna ette Oskar Mägi ning avapoolaja lõpul lisas teise tabamuse Rasmus Talu, kes vormistas teise poolaja alguses ka oma duubli. Lõppskoori seadis 67. minutil James Gachago Murage.

Tartu Welco võitis 5:1 Nõmme Kalju U-21 meeskonda. Avapoolaeg lepiti Holm jalgpallipargis Samidou Bawa ja Chinemerem Godwini tabamustest 2:2 viigiga. Teisel poolajal domineeris Welco, kui Erki Mõttus viis meeskonna juhtima ning Tristan Saupõld vormistas kahe tabamusega lõppseisu.

Levadia U-21 alistas Henri Käbliku kahe värava toel FC Elva 2:1, Flora U-21 lõi Tallinna Kalevi U-21-le neli väravat juba avapoolajal ning teenis lõpuks 4:1 võidu.