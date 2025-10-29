Flora alistas Levadia ja jõudis karikasarjas veerandfinaali

410 pealtvaataja ees peetud mängus läks Levadia Tanel Tammiku väravast juhtima 36. minutil ning hoidis eduseisu 50 minutit, kuni viigi tõi 87. minutil tabloole Sander Alamaa.

Lisaajal tõi Premium liiga liidrile võidu Eesti koondise ründaja Sergei Zenjov, kes saatis 99. minutil ühe puutega võrku vasakult äärelt tulnud tsenderduse ja kerkis siis 111. minutil nurgalöögiolukorras kõige kõrgemale ning vormistas täpse pealöögiga lõppskoori.

Samal ajal toimunud mängus alistas Paide Linnameeskond 3:0 Tartu Tammeka. 3. minutil viis kodumeeskonna juhtima Pa Abdou Cham, 39. minutil suurendas nende edu Martin Miller ja lõppskoori vormistas 82. minutil Oskar Hõim.

Viienda Premium liiga võistkonnana platsil olnud Pärnu JK Vaprus läks Tallinna Zapoosi vastu avapoolajal 2:0 juhtima, aga kodumeeskond viigistas 55. minutiks seisu. Kaks minutit hiljem tõi Joosep Põderi värav Pärnule siiski edu ning Mathias Villota vormistas lõppskoori 4:2 lisaminutitel.