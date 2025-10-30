X!

Külaots male kiusamisskandaalist: keegi ei oska öelda, mis Kramniku peas toimub

Foto: Kuvatõmmis/ETV
Paar nädalat tagasi suri ootamatult 29-aastaselt USA male suurmeister Daniel Naroditsky. Malemaailmas kahtlustatakse, et endise maailmameistri Vladimir Kramniku pettusesüüdistused võisid viia noore suurmeistri surmani.

"Kõigepealt muidugi on väga kahju, et ma pean sellisel teemal rääkima. Daniel Naroditsky lahkumine oli kogu maleüldsusele täielik šokk. Väga suur kaotus," rääkis "Ringvaates" Eesti maletaja ja maletreener Kaido Külaots.

Kuigi praeguseks ei ole veel teada, kas tegemist oli äkksurmaga või hoopis millegi muuga, siis malemaailmas kahtlustatakse, et endise maailmameistri Vladimir Kramniku pettusesüüdistused võisid viia noore suurmeistri surmani.

"Ega päris täpselt keegi ei oska öelda, mis Kramniku peas toimub. Kohati tundub, et tema peas ei pruugi kõik korras olla," ütles Külaots. "Kramniku karjäär maletajana on tegelikult lõppenud. Ta on olnud kaua aega tipus, võitnud Garri Kasparovit ja tulnud maailmameistriks. Praeguseks on ta võtnud oma nii-öelda pühaks kohustuseks võidelda ja paljastada neid, kes tema nägemuses ei mängi ausalt."

Üheks levinud pettuseks on kõrvalise abi kasutamine mängu ajal. Näiteks kasutatakse arvutiprogrammi, mis ütleb ette, millist käiku järgmisena teha.

"Loomulikult ei tohiks seda teha. Mida kiiremini sellised mängijad paljastatakse, seda parem on kõigile males," märkis Külaots. "Kramniku süüdistused on olnud adresseeritud sellistele mängijatele, kes sellist pettust mitte kunagi ei tee. Mängijad, kelle renomee on niivõrd puhas olnud, kellel ei ole põhjust midagi sellist teha."

"Kramnik justkui on mingid tõendid lauale pannud. Ta toob välja kõrvalekaldeid, mis erinevad normist, et selliseid käike ei tohiks keegi mängu ajal teha. Ta toob selliseid asju oma analüüsides välja," selgitas Külaots. "Naroditsky kurva näite põhjal võibki öelda, et sellised etteheited võivad mõjuda hävitavalt. Kurb lugu on selles, et kuna Kramnik on olnud maailmameister, siis tema sõnal on hoopis rohkem kaalu kui selliseid süüdistusi esitaks mõni tavaline suurmeister."

"Sellepärast ma saate alguses ütlesin, et ei ole päris selge, kas Kramnikul on kupli all kõik korras. Tema vastu on sõna võtnud legendid. Näiteks Kasparov, kes oma viimases avalduses ütles umbes midagi sellist, et ei ole üldse kindel, kas Kramnik enam käepigistuse kõlbulik on. Magnus Carlsen ei ole Kramnikule midagi head öelnud. Ja see, mida Hikaru Nakamura on öelnud, seda nii varasel kellaajal tele-eetris ei saa öelda. Ma ei tea, kas see [sõnelemine] midagi head teeb. Mina loodan ja kõik teised maletajad loodavad, et online male oleks võimalikult puhas."

Kramnik ise on kõiki kiusamissüüdistusi eitanud. "Kui Naroditsky oli veel noor poiss ja tõusev mängija, siis üks tema iidolitest oli Kramnik. See teeb kogu loo veel kurvemaks," lisas Külaots lõpetuseks.

