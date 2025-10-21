X!

Male suurmeister suri vaid 29 aasta vanuselt

Male
Leinaküünal
Leinaküünal Autor/allikas: CHIRAG K/Unsplash
Male

Pühapäeval suri 29 aasta vanuselt USA male suurmeister Daniel Naroditsky.

"Sügava kurbusega anname teada Daniel Naroditsky ootamatust surmast," teatas lahkunu perekond. "Daniel oli andekas maletaja, kommentaator ja õpetaja, kes oli hinnatud üle kogu maailma." Surma põhjust ei ole avalikustatud.

Californias sündinud Naroditskyst sai suurmeister 2013. aastal, kui ta oli vaid 17-aastane. Naroditsky oli edukas eeskätt kiirmales ning saavutas mullu kiirmale MM-il üheksanda koha. Lisaks oli ta tuntud striimer, kelle ülekandeid jälgisid Twitchi ja YouTube'i vahendusel sajad tuhanded malefännid.

"Olen šokeeritud. Danieli lahkumine on tohutu kaotus kogu malekogukonna jaoks," ütles maailma edetabeli teine mängija, ameeriklane Hikaru Nakamura.

"Naroditsky kuulus kiirmales maailma 20-30 parima mängija hulka. Laua taga oli ta ohtlik vastane, kuid väljaspool seda kõigi suur sõber," kommenteeris NRK maleekspert Kristoffer Gressli. "Kõik, kes on rahvusvahelisi maleülekandeid jälginud, teavad, et ta oli üks parimaid kommentaatoreid, kes males üldse olnud on."

Toimetaja: Henrik Laever

