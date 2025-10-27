Eesti orienteerujad teenisid juunioride Balti meistrivõistlustelt kaks kuld

Eesti sportlased näitasid Valgamaal Oore metsades toimunud noorte orienteerumisvõistlusel Baltic Junior Cup 2025 suurepärast vormi, võites tavarajal kaks kuldmedalit ning lõpetades teatevõistluse hõbemedaliga.

Ossi Rasmus Priks läbis M20 klassis tavaraja distantsi ajaga 1:05.45 ning pälvis sellega esikoha, lisaks tõi kulla Eestile M16 klassis ajaga 51.36 lõpetanud Erik Marten Zernant. Pjedestaalile astus veel Maria Eller, kes pälvis W20 klassis ajaga 1:17.28 kolmanda koha.

Teatevõistluses saavutas Eesti koondis koosseisus Pärtel Külvik, Liise Lillelaid, Erik Marten Zernant, Miriam Paesüld, Ossi Rasmus Priks ja Maria Eller tugeva teise koha, jäädes napilt alla Läti võistkonnale.

Korraldaja MTÜ Aarain Team sõnul kulges võistlus ladusalt ning pakkus noortele tipptasemel orienteerumiselamust. "Valgamaa maastik on tehniliselt väljakutsuv ja sobib suurepäraselt rahvusvahelise tasemega noorte võistluseks," sõnas korraldusmeeskonna esindaja.

Baltic Junior Cup on iga-aastane Läänemere riikide noorte orienteerumise tippvõistlus, mis toimub vaheldumisi eri riikides.