X!

Besiktase treener saab Kullerkannu usaldada: ta on igavesti noor!

Võrkpall
Foto: ERR
Võrkpall

Türgi võrkpalli meistrivõistlustel kolmanda vooru järel viiendal kohal oleva Besiktase naiskonna diagonaalründaja Kadi Kullerkann näeb, et tugevas keskkonnas saab ka kogenud mängija areneda.

Tugevasse Türgi kõrgliigasse siirdunud Kullerkann loodab, et saab uue koduklubi juures blokis paremaks. "Veidi on korrektsust sinna juurde vaja. Ise tunnen küll, et nagu oleks koha peal, aga veidi nuudlid on seal üleval," ütles ta ERR-ile.

"Igas elemendis annab juurde panna. Kaitset on äge selliste võistkondade vastu mängida. Rünnakul ma ütleks ka, aga siin on lihtsalt nii head sidemängijad all, et sa ei saa võrrelda. Võid sama füüsisega peale minna teises võistkonnas, aga kui sidemängijad ei ole samasuguseid, siis lööjal on ka käed seotud. Võtan maksimumi, mis ma saan. Ma tunnen, et ma saan areneda täiega siin ja see ongi nii põnev minu jaoks hetkel," lisas eestlanna.

Besiktase nimekas ja tiitleid võitnud itaallasest peatreener Lorenzo Micelli kutsus 33-aastase Kullerkannu klubisse teiseks diagonaalründajaks, sest usaldab teda ja hindab eestlanna töökust.

"Kadi on forever young!" naljatles Micelli. "Mulle meeldib see suhtumine, et Kadi tahab kõiki neid asju teha. Igaüks võib areneda. Kui on vastav suhtumine, siis on väga lihtne areneda tehniliselt ja mitte ainult blokis. Ta saab olema hea ja kasulik, sest ma palusin temal olla just võistkonnale kasulik. Loomulikult peavad olema ka isiklikud eesmärgid, mis teda ennast aitavad."

Oma eduka karjääri jooksu raskeid vigastusi ja üle elanud Kullerkann ütles, et tööd on Besiktase klubis rõõm teha, sest treeningud, taastumisvõimalused ja mentaliteet on tipptasemel. "Profitasemel ikka kaks trenni päevas. aga võib-olla treeningutase on kõrgem ja intensiivsem. Siin on samas toetav taustatiim juures, kes aitab siis neist [treeningutest] paremini taastuda. Minu jaoks väga hea kogus, mulle väga sobib," lisas Kullerkann.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

23:26

Besiktase treener saab Kullerkannu usaldada: ta on igavesti noor!

22:19

Tartu Bigbank sai viiegeimilise heitluse järel kaotuse

18:38

Võrkpalli naiste meistriliiga mängud lõppesid kolme geimiga

24.10

Hollas - Remmelg piirdusid Kaplinnas alagrupiga

23.10

Eesti veteranvõrkpallurid särasid MM-il

23.10

Hollas - Remmelg kaotasid Kaplinnas eduseisust

22.10

Hollas ja Remmelg pääsesid kõrgeima taseme MK-etapil põhiturniirile

21.10

Tugevas Türgi liigas väljakule saanud Kullerkann: emotsioon oli vinge!

21.10

Esiliigas mängiv Peetri jättis kuuekordse karikavõitja TalTechi geimivõiduta

20.10

Kertu Laak oli Poolas avamängu parim

20.10

Audentes sai Läti klubilt geimi kätte

19.10

TÜ/BIgbank pööras neljandas geimis kaotusseisu võiduks, edukas ka Rae

18.10

Selver x TalTech ronis rongi alt välja

18.10

Naiste meistriliiga esimesed punktid võttis Audentese SG

18.10

Hollas - Remmelg kaotasid Filipiinidel veerandfinaalis

videod

sport.err.ee uudised

23:26

Besiktase treener saab Kullerkannu usaldada: ta on igavesti noor!

22:52

Briti meistrivõistluste finaaletapil oli Jürgensonist kiirem vaid McRae

22:19

Tartu Bigbank sai viiegeimilise heitluse järel kaotuse

21:54

ETV spordisaade, 25. oktoober

21:49

Kuusmaa vägevast hooaja algusest: hooaeg kestab kahjuks üheksa kuud Uuendatud

21:48

TSA pidi koduväljakul RSU paremust tunnistama Uuendatud

20:58

Mets kuulus algkoosseisu, aga pidi kaotusega leppima

20:22

Zirk näitas Rotterdamis põhialal head kiirust

19:52

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu Uuendatud

19:41

Aigro lõpetas suvise GP-hooaja kümnenda kohaga: varu on sees

18:55

Harju ja Kalju kindlustasid kohta, Tammeka kasutas arvulise ülekaalu ära Uuendatud

18:38

Võrkpalli naiste meistriliiga mängud lõppesid kolme geimiga

18:15

Tribuntsov pääses Torontos kuuendana finaali

17:21

Andrea Roots võitis esmakordselt ITF-i turniiri

16:13

Sulgpalli juunioride Euroopa karika etapil jäi Eestisse mitu võitu

loetumad

24.10

Paul Aron sõitis F1 vabatreeningul välja karjääri parima koha

24.10

Port skandaalidest: mind häiris, et teadlased asusid advokaadi positsiooni

08:47

Aron: oli väga edukas sessioon ja kasulik minu arengule

24.10

Prantsuse laskesuusatäht Simon võttis petmis- ja vargussüüdistused omaks Uuendatud

19:52

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu Uuendatud

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

09:41

NBA tähed on alustanud hooaega muljetavaldavate partiidega

21.10

Male suurmeister suri vaid 29 aasta vanuselt

24.10

Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

24.10

Kullamäe: treenerist on lihtsam aru saada kui võib-olla Hispaanias

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo