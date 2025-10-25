Besiktase treener saab Kullerkannu usaldada: ta on igavesti noor!

Tugevasse Türgi kõrgliigasse siirdunud Kullerkann loodab, et saab uue koduklubi juures blokis paremaks. "Veidi on korrektsust sinna juurde vaja. Ise tunnen küll, et nagu oleks koha peal, aga veidi nuudlid on seal üleval," ütles ta ERR-ile.

"Igas elemendis annab juurde panna. Kaitset on äge selliste võistkondade vastu mängida. Rünnakul ma ütleks ka, aga siin on lihtsalt nii head sidemängijad all, et sa ei saa võrrelda. Võid sama füüsisega peale minna teises võistkonnas, aga kui sidemängijad ei ole samasuguseid, siis lööjal on ka käed seotud. Võtan maksimumi, mis ma saan. Ma tunnen, et ma saan areneda täiega siin ja see ongi nii põnev minu jaoks hetkel," lisas eestlanna.

Besiktase nimekas ja tiitleid võitnud itaallasest peatreener Lorenzo Micelli kutsus 33-aastase Kullerkannu klubisse teiseks diagonaalründajaks, sest usaldab teda ja hindab eestlanna töökust.

"Kadi on forever young!" naljatles Micelli. "Mulle meeldib see suhtumine, et Kadi tahab kõiki neid asju teha. Igaüks võib areneda. Kui on vastav suhtumine, siis on väga lihtne areneda tehniliselt ja mitte ainult blokis. Ta saab olema hea ja kasulik, sest ma palusin temal olla just võistkonnale kasulik. Loomulikult peavad olema ka isiklikud eesmärgid, mis teda ennast aitavad."

Oma eduka karjääri jooksu raskeid vigastusi ja üle elanud Kullerkann ütles, et tööd on Besiktase klubis rõõm teha, sest treeningud, taastumisvõimalused ja mentaliteet on tipptasemel. "Profitasemel ikka kaks trenni päevas. aga võib-olla treeningutase on kõrgem ja intensiivsem. Siin on samas toetav taustatiim juures, kes aitab siis neist [treeningutest] paremini taastuda. Minu jaoks väga hea kogus, mulle väga sobib," lisas Kullerkann.