Neidude jalgpallikoondis sai Kreekalt valusa kaotuse

Eesti neidude U-17 jalgpallikoondis
Eesti neidude U-17 jalgpallikoondis Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Eesti neidude U-17 vanuseklassi jalgpallikoondis lõpetas neljapäeval Albaanias peetud EM-valikturniiri esimese ringi kohtumisega Kreeka vastu. Eesti pääses kohtumise lõpu eel juhtima, kuid vastane lõi veel kaks väravat ja võttis 2:1 võidu.

Kohtumise avapoolaeg kulges suuremas osas Kreeka taktikepi all, vahendab mängu käiku jalgpalliliit. Juba neljandal minutil raksatas pall Eesti väravaraami, kuigi väravavaht Irina Kozljajeva pidi oma esimese sekkumise tegema alles 20. minutil.

Kreeklannad proovisid korduvalt ka kaugelt, kuid löögid olid ebatäpsed või suutis Eesti kaitse need blokeerida. Esimese väravateta lõppenud poolaja statistika näitas Kreeka ülekaalu – eestlannadel ei õnnestunud kordagi löögile pääseda, samas kui vastased tegid kaheksa pealelööki.

Teiseks poolajaks tegi Eesti kaks vahetust ning Kreeka ühe, kuid mängupilt püsis sarnane – vastased survestasid ja otsisid väravat. 60. ja 61. minutil tuli Eestile appi taas väravapost ning seejärel Kozljajeva kindel tegutsemine. Peagi määrati Kreekale penalti, kuid vastasmängija eksis ning seis jäi viigiliseks.

Eesti haaras eduseisu 83. minutil, kui löögile pääses Jelizaveta Južaninova, kelle ürituse tõrjus küll Kreeka väravavaht, kuid sellele järgnenud olukorras jõudis pallini Frida Gabriel, kes saatis selle kindlalt võrku. Kreeka otsis viigiväravat, mis 89. minutil sündiski ning teisel üleminutil lõid vastased veel ühe värava, mis jättis Eesti punktita.

Turniiri tulemused (Eesti aja järgi):

Reede, 17. oktoober
kell 13.00: Iisrael – Eesti 3:1
kell 15.00: Kreeka – Albaania 2:0

Esmaspäev, 20. oktoober
kell 13.00: Kreeka – Iisrael 1:1
kell 15.00: Eesti – Albaania 1:1

Neljapäev, 23. oktoober
kell 15.00: Albaania – Iisrael 2:2
kell 15.00: Eesti – Kreeka 1:2

Esimeses ringis on mängus koht A-tugevusgrupis EM-valikturniiri teiseks ringiks, mis toimub järgmise aasta kevadel. Astme võrra kõrgemale pääsevad B-tugevusgrupist alagruppide võitjad ning parim teise koha teeninud võistkond. Eesti osalusega alagrupist teenis otsepääsme Kreeka, Eesti lõpetas oma alagrupi neljandal kohal.

Neidude U-17 koondiste EM-finaalturniir toimub Põhja-Iirimaal 3.–16. maini.

Toimetaja: Anders Nõmm

