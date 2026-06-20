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Nõmme United pööras kaotusseisu võiduks

Premium liiga
Nõmme United.
Nõmme United. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Premium liiga

Nõmme United alistas jalgpalli Premium liigas 17. vooru avanud kohtumises Harju Laagri 3:1.

Võõral väljakul mänginud United jäi esimesel poolajal kaotusseisu, kui 34. minutil skooris otse nurgalöögist ukrainlasest ääreründaja Daniil Rudenko. Teisel poolajal õnnestus Unitedil kaotusseis pöörata kolme minutiga 2:1 eduks.

Viigivärava eest hoolitses 54. minutil hollandlasest keskväljamees Koen Oostenbrink ja kolm minutit hiljem lõi teise värava Sambia ründaja Benjamine Chisala. Lõppseisu vormistas 82. minutil Egert Õunapuu. Kõigile kolmele väravale andis resultatiivse söödu kogenud poolkaitsja Zakaria Beglarišvili.

United teenis ühe viigi ja kümne kaotuse kõrvale kuuenda võidu. Liigatabelis tõusis Nõmme klubi Harju Laagri ette seitsmendale kohale.

Laupäeva õhtupoolikul lähevad omavahel vastamisi liidermeeskond Tallinna FCI Levadia ja kolmandal kohal paiknev Nõmme Kalju.

Toimetaja: Henrik Laever

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