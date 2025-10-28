Kõrgliigasse naasev Nõmme lõi kaheksa väravat, Welco astus pronksi lävele

Sportland Arenal alustas eelmises voorus liigavõidu kindlustanud United enesekindlalt ja avas skoori 13. minutil, kui penaltipunktilt oli täpne Artjom Truuväärt. Poolkaitsja andis seejärel kaks väravasöötu, mille realiseerisid Andre Frolov ja Benjamine Chisala, vahendab jalgpall.ee.

30. minutil oli Kalev U21-l võimalus penaltist kaotusseisu vähendada, kuid Raiko Ilvese löögi tõrjus Unitedi väravavaht. Kaks minutit hiljem jäi külalisvõistkond Rico Ernitsa eemaldamise tõttu vähemusse. Ülekaalu ära kasutanud United jõudis taas sihile 34. minutil Chisala tabamusest, millele lisas kuus minutit hiljem värava Karl Gustav Kokka.

Teisel poolajal jätkas United mängu kontrolli all hoidmist: 55. minutil skooris Bruno Vain, ning seejärel oli kahel korral täpne Dacosta Owuso toimetades mänguvahendi väravasse 70. ja 90. minutil, vormistades tabamustega 8:0 lõppseisu.

Lõuna-Eesti derbimängus sai Tartu Welco 3:2 jagu FC Elvast. Holm Jalgpallipargis asus 31. minutil juhtima külalismeeskond, kui täpne oli Andre Paju. Avapoolaja teisel lisaminutil jõudis Welco tänu Kouakou Fabrice Elysee Kouadio tabamusele viigini. 68. minutil viis Erik Ilves Elva uuesti ette, Welco vastas sellele esmalt 74. minutil Johannes Petmansoni tabamusest viigiga ning 86. minutil Andrease Kiiviti võiduväravaga. Kaks vooru enne hooaja lõppu on Welco 61 punktiga kolmandal kohal, edestab lähimat rivaali Elvat kuue silmaga ning on lähedal, et kindlustada klubi ajaloo esimene medal esiliigas.

FCI Levadia U21 sai üleminekumängudeks valmistuvast Viimsi JK-st jagu 2:1, FC Tallinn alistas FC Flora U21 4:2 ning Nõmme Kalju ja Tartu Tammeka duublite kohtumises jäid pealinlased peale 4:1.