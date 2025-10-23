ROK näitas Indoneesiale punast kaarti

Neil päevil selgitatakse Indoneesias sportvõimlemise maailmameistreid, kuid Iisraeli sportlastele ei andnud võimud riiki sisenemise luba ega muutnud oma seisukohta ka hoolimata ROK-i sekkumisest.

Kolmapäeval kutsus ROK spordiorganisatsioone üles mitte andma Indoneesiale edaspidi rahvusvaheliste võistluste korraldusõigusi. Samuti lisati, et riigiga katkestati kõikvõimalikud arutelud seoses olümpiamängude võõrustamisega.

Indoneesia on varasemalt korduvalt avaldanud huvi korraldada 2036. aasta suveolümpiamänge. Rahvusvahelise olümpiakomitee reageering tähendab selle võimaluse sisulist kustumist.

Maailma suurim moslemikogukonnaga riik on teravalt kritiseerinud Iisraeli sõjategevust Gazas. Kohaliku justiitsministri sõnul oli Iisraeli sportlaste riiki lubamise suhtes vastuseis nii valitsuses kui ka islami vaimulike nõukogus.

ROK teatas kolmapäeval ka, et muudab edaspidi olümpiamängudele kvalifitseerumise põhimõtteid, mis peaks andma sportlastele täiendavad garantiid hoolimata nende kodakondsusest olümpiamängudele pürgida.

ROK-i peakorteris Lausanne'is peaks lähiajal toimuma ka nõupidamine, kus osalevad lisaks olümpiakomiteele rahvusvaheline võimlemisliit ja Indoneesia olümpiakomitee.

Indoneesia spordiminister Erick Thorir reageeris neljapäeval ROK-i avaldusele ja sõnas, et mõistab selle sisu, kuid lisas, et otsus langetati ka avaliku korra tagamiseks.

"Me järgime põhimõtet säilitada turvalisus, avalik kord ja avalik huvi iga rahvusvahelise ürituse korraldamisel," kirjutas Thorir ühismeedias. Ta lisas, et see põhimõte on kirjas Indoneesia põhiseaduses.

Indoneesia võimude sõnul oli vastav samm kooskõlas riigi poliitikaga katkestada sidemed Iisraeliga, kuni viimane tunnustab Palestiina riigi iseseisvust. Thoriri sõnul saadakse aru, et sel põhjusel ei lubata neil korraldada ühtegi olümpialiikumise egiidi all peetavat suurvõistlust.

"Siiski jätkab Indoneesia aktiivset osalmist erinevatel piirkondlikel ja rahvusvahelistel spordiüritustel," täiendas ta.