Iisraeli sportlased jäeti MM-ilt kõrvale, ROK pole rahul

Indoneesia on rahvaarvult maailma suurim moslemiriik ja väga ärritunud Iisraeli sõjategevuse pärast Gaza sektoris. Seetõttu ei andnud riik Iisraeli võimlejatele MM-il osalemiseks viisasid. Iisraeli ja Indoneesia vahel puuduvad ka diplomaatilised suhted.

"Pärast seda, kui ROK olukorrast teada sai, on ta olnud kõigil tasanditel ühenduses rahvusvahelise võimlemisliidu (FIG), riigist pärit ROK-i liikme, riikliku olümpiakomitee ja Indoneesia valitsusega, et leida lahendust. Kahjuks pole lahendust leitud," teatas rahvusvaheline olümpiakomitee.

"ROK kahetseb olukord väga, eriti arvestades märkimisväärset edasiminekut rahukonverentsil Egiptuses, mida jälgis ka Indoneesia president."

ROK lisas, et spordiüritusi korraldavate riikide ülesanne on tagada kõigi sportlaste osalemine ilma igasuguse diskrimineerimise või piiranguteta vastavalt olümpiahartale. Iisraeli võimlemisliit on nimetanud Indoneesia otsust šokeerivaks ja südantlõhestavaks.

Kahe aasta eest Antverpenis toimunud MM-il sai Iisraeli sellelt alalt oma esimese maailmameistri, kui meeste põrandaharjutuse võitis Ukraina juurtega Artem Dolgopyat. Sama mees tõi riigile 2021. aasta Tokyos olümpiakulla ja mullu Pariisis hõbeda.

Sportvõimlemise MM toimub Jakartas 19.-25. oktoobrini.