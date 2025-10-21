X!

Kalev/Cramo kaotas Aserbaidžaanis teise mängu lisaajal

Korvpall
Neftci - Kalev/Cramo FIBA Euroopa karikasarjas
Neftci - Kalev/Cramo FIBA Euroopa karikasarjas Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Valitsev Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo kaotas FIBA Euroopa karikasarja alagrupiturniiri teises mängus võõrsil lisaaja järel Aserbaidžaani klubile Neftci 84:95.

Kalev/Cramo läks avapoolaja lõpuks Bakuus seitsme punktiga juhtima, aga Aserbaidžaani klubi võitis kolmanda veerandaja 32:19. Otsustava perioodi keskel hoidis Eesti klubi võõrustajaid kolm minutit nullil ning Hugo Toomi kaugvise viis Kalev/Cramo viis minutit enne normaalaja lõppu 74:73 ette.

Kolm minutit enne lõpusireeni tõi Märt Rosenthali läbimurre tabloole 79:79 viigi, poolteist minutit hiljem viis Severi Kaukiainen korvi alt Eesti meistri 81:79 juhtima. Mängu viimane rünnak jäi Bakuu meeskonnale ning kuigi Devonte Greeni kaugvise ei tabanud, sai ameeriklane ise ründelaua kätte ning saatis palli koos vilega lauapõrkest korvi.

Lisaaja esimesed kolm punkti viskas Kalev/Cramo, kes eksis aga seejärel ülejäänud kaheksal viskel ning Neftci lõpetas mängu 14:0 spurdiga. Lõppskooriks jäi tabloole Neftci 95:84 võit. 40-protsendiliselt viskeid tabanud Kalev/Cramo resultatiivseim oli 20 punkti visanud Tyson Acuff, Kregor Hermet lisas 18 punkti ja üheksa lauapalli. Aserite klubi vedas koguni 35 punkti visanud ja 13 lauapalli kogunud Green.

Ühe võidu kõrvale esimese kaotuse saanud Kalev/Cramo jaoks jätkub eurosari 29. oktoobril võõrsilmänguga Poola klubi, Kasper Suuroru tööandja Sopoti Energa Trefli vastu.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

19:31

Kalev/Cramo kaotas Aserbaidžaanis teise mängu lisaajal

20.10

Lakersi keskmängija tahab Sloveenia koondist esindada

20.10

Lass ja Pokk jäid kaksikduublist ühe lauapalli kaugusele

20.10

Rannula ja Tass teenisid Poolas kolmanda järjestikuse võidu

19.10

Tartu Ülikooli meeskond on alustanud hooaega hästi

19.10

Keila Coolbet võitis hoolimata Kuusmaa viskekontserdist

19.10

Kullamäe viskas 18 punkti ja Žalgiris sai esimese kaotuse

19.10

Kotsari koduklubi kaotas Jaapanis viienda mängu järjest

19.10

Kerr Kriisa lõpetas pika võistluspausi hea esitusega

18.10

Madis Soodla: Žalgiris võib selle võistkonnaga Euroliigas nelja hulka jõuda

18.10

Tiitlikaitsja seljatanud Tartu Ülikool jätkab Eesti-Läti liigas veatult

18.10

Philadelphia publiku pikk ootus lõppes, Embiid naasis võidukalt

18.10

Põnevusmäng Pariisis tõstis Iisraeli klubi Euroliiga tippu

17.10

TalTech pidas lõpus vastu ja sai Lätis väärt võidu

17.10

Westbrook leidis NBA-s uue koduklubi

videod

sport.err.ee uudised

20:26

FIS-i otsus jätab Venemaa suusatajad taliolümpialt eemale

19:57

Sappineni kübaratrikk tõi Florale kohustusliku võidu

19:42

Galerii: 56 tundi jooksnud Karl Kevin Ruul püstitas USA-s Eesti rekordi Uuendatud

19:40

Karelson kaotas U-23 MM-il poolfinaalis tuttavale ukrainlasele Uuendatud

19:31

Kalev/Cramo kaotas Aserbaidžaanis teise mängu lisaajal

18:47

Lajal tegi venelase vastu elu põnevaks, aga pääses ikkagi teise ringi

17:17

Nõmme Kalju sõlmis meeskonna kapteniga uue lepingu

16:45

Teinegi Itaalia jalgpalliklubi läheb maffia mõju tõttu kohtu hoole alla

16:13

Jefimova ujus USA-s karjääri esimesed Eesti rekordid jardibasseinis

15:41

Eesti veemotosportlased tõid Itaaliast koju kaks maailmameistritiitlit

14:51

Reali read hõrenevad El Clasico eel

14:05

Glinka alustas Challengeri turniiri kiire võiduga

13:37

Fitnessmodell Mia Mulenok krooniti maailmameistriks

13:00

Mõõnav Nottingham palkas pragmaatilise stiili poolest tuntud Dyche'i

12:34

GALERII | Euroopa tugevaim noorte maadlusvõistlus tõi kolm kulda Eestisse

loetumad

20.10

Kirdist sai Soome odavisketähe treener

08:39

Male suurmeister suri vaid 29 aasta vanuselt

19:42

Galerii: 56 tundi jooksnud Karl Kevin Ruul püstitas USA-s Eesti rekordi Uuendatud

11:25

KUULA | "Võimla" küsis: kas Eestile on vaja filmi Mati Alaverist?

20.10

Rannula ja Tass teenisid Poolas kolmanda järjestikuse võidu

09:44

Hiilgava hooaja teinud kaluriküla klubi tuli Rootsi jalgpallimeistriks

20.10

Lakersi keskmängija tahab Sloveenia koondist esindada

13:37

Fitnessmodell Mia Mulenok krooniti maailmameistriks

20.10

Endise maailma esireketi pikaks veninud võidupõud sai lõpu

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo