Kalev/Cramo kaotas Aserbaidžaanis teise mängu lisaajal

Kalev/Cramo läks avapoolaja lõpuks Bakuus seitsme punktiga juhtima, aga Aserbaidžaani klubi võitis kolmanda veerandaja 32:19. Otsustava perioodi keskel hoidis Eesti klubi võõrustajaid kolm minutit nullil ning Hugo Toomi kaugvise viis Kalev/Cramo viis minutit enne normaalaja lõppu 74:73 ette.

Kolm minutit enne lõpusireeni tõi Märt Rosenthali läbimurre tabloole 79:79 viigi, poolteist minutit hiljem viis Severi Kaukiainen korvi alt Eesti meistri 81:79 juhtima. Mängu viimane rünnak jäi Bakuu meeskonnale ning kuigi Devonte Greeni kaugvise ei tabanud, sai ameeriklane ise ründelaua kätte ning saatis palli koos vilega lauapõrkest korvi.

Lisaaja esimesed kolm punkti viskas Kalev/Cramo, kes eksis aga seejärel ülejäänud kaheksal viskel ning Neftci lõpetas mängu 14:0 spurdiga. Lõppskooriks jäi tabloole Neftci 95:84 võit. 40-protsendiliselt viskeid tabanud Kalev/Cramo resultatiivseim oli 20 punkti visanud Tyson Acuff, Kregor Hermet lisas 18 punkti ja üheksa lauapalli. Aserite klubi vedas koguni 35 punkti visanud ja 13 lauapalli kogunud Green.

Ühe võidu kõrvale esimese kaotuse saanud Kalev/Cramo jaoks jätkub eurosari 29. oktoobril võõrsilmänguga Poola klubi, Kasper Suuroru tööandja Sopoti Energa Trefli vastu.