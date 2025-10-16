X!

Kalev/Cramo alistas võõrsil Aserbaidžaani klubi

Korvpall
Abseron Lions - Kalev/Cramo
Abseron Lions - Kalev/Cramo Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti meistermeeskond BC Kalev/Cramo alistas korvpalli FIBA Euroopa karikasarja alagrupiturniiri esimeses voorus võõrsil Bakuu Abseron Lionsi 93:85 (32:21, 19:22, 22:17, 20:25).

Kalev/Cramo oli pea terve kohtumise umbes kümne punktiga juhtimas ja viimase veerandi alguses kasvatati edu 17 silmale 77:60. Lõpus tuli Aserbaidžaani klubi lähemale ja korraks oli vahe ka neli silma (87:83), aga Eesti klubi ei lasknud võitu käest.

Kregor Hermet viskas võitjate kasuks 19 punkti ja Hugo Toom panustas 14 silma. Nii Tanel Kurbas kui ka lätlasest leegionär Anrijs Miška sais kirja tosin punkti. Kaotajate resultatiivseim oli 22 punkti ja üheksa resultatiivse sööduga James Frazier.

Järgmisel teisipäeval mängib Kalev/Cramo taas Bakuus ja siis on vastaseks teine samas alagrupis osalev Aserbaidžaani klubi Neftci, kes kaotas kolmapäeval avavooru kohtumises võõrsil Kasper Suuroru meeskonnale Sopoti Trefl suurelt 63:92.

Neljaliikmelisest alagrupist pääseb kindlasti edasi võitja. Lisaks jõuavad 16 hulka ka kümne alagrupi peale kuus paremat teise koha omanikku.

Toimetaja: Siim Boikov

