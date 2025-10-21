Karelson kaotas U-23 MM-il poolfinaalis tuttavale ukrainlasele

Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus kuni 97 kilogrammi võistlev Karelson alistas eelringis ülekaalukalt 9:0 usbekk Javohir Šodijarovi. Kaheksandikfinaalis oli ta samuti kindlalt, 8:0 üle Kõrgõzstani maadlejast Nurmanbet Raimaly Uulutist ning veerandfinaalis 6:0 punktidega soomlasest Aapo Viitalast.

Poolfinaalis tuli vastu ukrainlane Jegor Jakušenko, kellele Karelson kaotas sel aastal U-23 EM-i finaalis. Paraku tuli ka MM-il vastu võtta kaotus, seekord punktidega 3:6.

Kolmapäeva õhtul toimuvas pronksimatšis on Karelsoni vastaseks grusiin Luka Gabisonia või Valgevene maadleja Abubakar Haslahhanov.

Robin Uspenski ja Artur Jeremejevi jaoks lõppes MM ühe matšiga. Jeremejev kaotas Kreeka-Rooma maadluse kehakaalu -72 kg eelringis bulgaarlasele Sergey Stoevile 1:3 ning Uspenski kehakaalus -130 kg 1/8-finaalis Tšehhi maadlejale Artur Sarkisjanile 1:2.

Stoev ja Sarkisjan finaalidesse ei jõudnud ning seega ei saanud Jeremejev ja Uspenski lohutusringides edasi maadelda