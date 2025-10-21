X!

Karelson kaotas U-23 MM-il poolfinaalis tuttavale ukrainlasele

Maadlus
{{1761057960000 | amCalendar}}
Richard Karelson
Richard Karelson Autor/allikas: UWW
Maadlus

Eesti maadleja Richard Karelson kaotas Serbias Novi Sadis toimuvatel U-23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel poolfinaalis ning jätkab maadlemist pronksi nimel.

Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus kuni 97 kilogrammi võistlev Karelson alistas eelringis ülekaalukalt 9:0 usbekk Javohir Šodijarovi. Kaheksandikfinaalis oli ta samuti kindlalt, 8:0 üle Kõrgõzstani maadlejast Nurmanbet Raimaly Uulutist ning veerandfinaalis 6:0 punktidega soomlasest Aapo Viitalast.

Poolfinaalis tuli vastu ukrainlane Jegor Jakušenko, kellele Karelson kaotas sel aastal U-23 EM-i finaalis. Paraku tuli ka MM-il vastu võtta kaotus, seekord punktidega 3:6.

Kolmapäeva õhtul toimuvas pronksimatšis on Karelsoni vastaseks grusiin Luka Gabisonia või Valgevene maadleja Abubakar Haslahhanov.

Robin Uspenski ja Artur Jeremejevi jaoks lõppes MM ühe matšiga. Jeremejev kaotas Kreeka-Rooma maadluse kehakaalu -72 kg eelringis bulgaarlasele Sergey Stoevile 1:3 ning Uspenski kehakaalus -130 kg 1/8-finaalis Tšehhi maadlejale Artur Sarkisjanile 1:2.

Stoev ja Sarkisjan finaalidesse ei jõudnud ning seega ei saanud Jeremejev ja Uspenski lohutusringides edasi maadelda

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

20:26

FIS-i otsus jätab Venemaa suusatajad taliolümpialt eemale

19:57

Sappineni kübaratrikk tõi Florale kohustusliku võidu

19:42

Galerii: 56 tundi jooksnud Karl Kevin Ruul püstitas USA-s Eesti rekordi Uuendatud

19:40

Karelson kaotas U-23 MM-il poolfinaalis tuttavale ukrainlasele Uuendatud

19:31

Kalev/Cramo kaotas Aserbaidžaanis teise mängu lisaajal

18:47

Lajal tegi venelase vastu elu põnevaks, aga pääses ikkagi teise ringi

17:17

Nõmme Kalju sõlmis meeskonna kapteniga uue lepingu

16:45

Teinegi Itaalia jalgpalliklubi läheb maffia mõju tõttu kohtu hoole alla

16:13

Jefimova ujus USA-s karjääri esimesed Eesti rekordid jardibasseinis

15:41

Eesti veemotosportlased tõid Itaaliast koju kaks maailmameistritiitlit

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

20.10

"Spordipühapäev": kuidas tuua hoovisport tänapäeva lastele?

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

20.10

Kirdist sai Soome odavisketähe treener

08:39

Male suurmeister suri vaid 29 aasta vanuselt

19:42

Galerii: 56 tundi jooksnud Karl Kevin Ruul püstitas USA-s Eesti rekordi Uuendatud

11:25

KUULA | "Võimla" küsis: kas Eestile on vaja filmi Mati Alaverist?

20.10

Rannula ja Tass teenisid Poolas kolmanda järjestikuse võidu

09:44

Hiilgava hooaja teinud kaluriküla klubi tuli Rootsi jalgpallimeistriks

20.10

Lakersi keskmängija tahab Sloveenia koondist esindada

13:37

Fitnessmodell Mia Mulenok krooniti maailmameistriks

20.10

Endise maailma esireketi pikaks veninud võidupõud sai lõpu

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo