X!

Karelson mõtleb U-23 MM-i eel medalile: purakas on sees, see on tähtis

Maadlus
Foto: Kuvatõmmis
Maadlus

Neli Eesti maadlejat võistlevad järgmisel nädalal U-23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel Serbias ja Richard Karelson on koondise liidrina vaieldamatult oma kehakaalus medalisoosik.

Viimast aastat U-23 vanuseklassis võistlev Richard Karelson on tänavune kuni 23-aastaste Euroopa meistrivõistluste hõbe ja loodab nüüd medalini jõuda ka MM-il. Poola laagri väsimus on ületatud ja füüsiline vorm pole laita.

"Kogu töö, mis ma olen teinud, on jõudnud sinnamaani, et nüüd on vaja põhimõtteliselt ära vormistada. Jah, see [medal] on tähtis. Kui käisin uuesti Poolas laagris, olin väsinud ja ei tulnud välja nii, nagu tahtsin, aga pärast puhkust ja kodust trenni oli täitsa hea. Purakas on sees ja see on tähtis," rääkis Karelson ERR-ile.

"Võin öelda, et Richard on heas vormis," tõdes koondise abitreener Tõnis Naarits. "Seda näitas ka EM, kust saime hõbemedali. Nüüd MM-ile läheme ikkagi suure medalilootusega ja siiani on kõik läinud hästi, ei ole suuri vigastusi, mida peaks märkima. Maadlejatele on tähtis, et oleks hea loos esimeses ringis ja saaks lahti maadelda. Kui seda saame, siis võime päris hästi maadelda."

"Kui meil on kõik paigas, pea paigas... tuletan meelde EM-i, siis tuju ei olnud hea, aga see järjest tõusis ja järjest paremaks. Ajad on näidanud, et kui on tuju natuke viletsam, siis tuleb ka hea tulemus," lisas Naarits.

Kehakaalus kuni 97 kilogrammi võistleva Karelson kõrval sõidavad Novi Sadis peetavale MM-ile kergemates kaaludes Artur Jeremejev ja Ekke Leitham, raskekaalus Kevin Uspenski või kaksikvend Robin. Võrreldes EM-iga lisanduvad tugevad Aasia maadlejad, eelkõige Iraan.

"Alustame ühest võidust. Kui see on käes, siis teine ja ei ole ju palju võite vaja, et saada medalimatši. Ja kui kaotamegi tugevamale ja saame sealt edasi, siis võime kõik täitsa hästi maadelda. Loodan head loosi ja vähemalt medalit," kinnitas abitreener.

"Esialgu on vaja kaal ilusti ära võtta ja siis maadelda enda maadlust. Seda, mida teinud olen. Väga midagi rasket ei ole," arvas Karelson.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

22:51

Hein käis jalgpallimuuseumis: Ödegaardi ja Neueri särgid on mulle hiigelväärtusega

22:27

Mets enne aasta viimast kodumängu: peame maksimumi välja pigistama

22:12

ETV spordisaade, 13. oktoober

21:59

Karelson mõtleb U-23 MM-i eel medalile: purakas on sees, see on tähtis

21:34

Milwaukee Bucks tõi meeskonda ka kolmanda Antetokounmpo venna

20:48

Beljajeva võitis Horvaatias satelliitturniiri

19:58

Marx Aru võitis Sportinguga Portugali superkarika

19:44

Tuneesiale ei löödud MM-valiksarjas ühtegi väravat

18:34

Chicago maratoni võitsid Kiplimo ja Feysa, Fosti täitis unistuse

17:32

50-aastane Williams tegi turniirivõiduga snuukriajalugu

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

10:06

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

08:53

Eneli Jefimova sai ujumise MK-etapil esikoha

15:17

M-Sport Fordiga stardib hooaja viimasel etapil Dakari legend

12.10

Jefimova tegi eelujumistes konkurentidele silmad ette

12.10

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

10:06

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

08:20

Hoogu sattunud Fääri saared alistasid valiksarjas ka Tšehhi

11.10

Tänak: Toyotal pole mind vaja

17:32

50-aastane Williams tegi turniirivõiduga snuukriajalugu

12.10

Rannula ja Tass teenisid võidulisa, Riismaalt võidumängus veatu viskepäev

12.10

Itaalia poolkaitsja ERR-ile: väärisime Eestiga mängudest kuut punkti

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo