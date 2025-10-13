Karelson mõtleb U-23 MM-i eel medalile: purakas on sees, see on tähtis

Viimast aastat U-23 vanuseklassis võistlev Richard Karelson on tänavune kuni 23-aastaste Euroopa meistrivõistluste hõbe ja loodab nüüd medalini jõuda ka MM-il. Poola laagri väsimus on ületatud ja füüsiline vorm pole laita.

"Kogu töö, mis ma olen teinud, on jõudnud sinnamaani, et nüüd on vaja põhimõtteliselt ära vormistada. Jah, see [medal] on tähtis. Kui käisin uuesti Poolas laagris, olin väsinud ja ei tulnud välja nii, nagu tahtsin, aga pärast puhkust ja kodust trenni oli täitsa hea. Purakas on sees ja see on tähtis," rääkis Karelson ERR-ile.

"Võin öelda, et Richard on heas vormis," tõdes koondise abitreener Tõnis Naarits. "Seda näitas ka EM, kust saime hõbemedali. Nüüd MM-ile läheme ikkagi suure medalilootusega ja siiani on kõik läinud hästi, ei ole suuri vigastusi, mida peaks märkima. Maadlejatele on tähtis, et oleks hea loos esimeses ringis ja saaks lahti maadelda. Kui seda saame, siis võime päris hästi maadelda."

"Kui meil on kõik paigas, pea paigas... tuletan meelde EM-i, siis tuju ei olnud hea, aga see järjest tõusis ja järjest paremaks. Ajad on näidanud, et kui on tuju natuke viletsam, siis tuleb ka hea tulemus," lisas Naarits.

Kehakaalus kuni 97 kilogrammi võistleva Karelson kõrval sõidavad Novi Sadis peetavale MM-ile kergemates kaaludes Artur Jeremejev ja Ekke Leitham, raskekaalus Kevin Uspenski või kaksikvend Robin. Võrreldes EM-iga lisanduvad tugevad Aasia maadlejad, eelkõige Iraan.

"Alustame ühest võidust. Kui see on käes, siis teine ja ei ole ju palju võite vaja, et saada medalimatši. Ja kui kaotamegi tugevamale ja saame sealt edasi, siis võime kõik täitsa hästi maadelda. Loodan head loosi ja vähemalt medalit," kinnitas abitreener.

"Esialgu on vaja kaal ilusti ära võtta ja siis maadelda enda maadlust. Seda, mida teinud olen. Väga midagi rasket ei ole," arvas Karelson.