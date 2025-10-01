X!

Eestit esindab U-23 MM-il neli maadlejat

Richard Karelson
Richard Karelson Autor/allikas: ERR
Eesti maadlusliit kinnitas mõne nädala pärast Serbias algavale kuni 23-aastaste maailmameistrivõistlustele sõitva koondise.

Eestit esindab neli Kreeka-Rooma maadlejat: Artur Jeremejev (kuni 72 kg), Ekke Leitham (82 kg), Richard Karelson (97 kg) ja Kevin Uspenski (130 kg).

Treeneritena sõidavad kaasa Juha Lappalainen, Tõnis Naarits ja Kristjan Press ning kohtunikuna Janek Reino.

Kuni 23-aastaste maailmameistrivõistlused toimuvad Novi Sadis 20.-27. oktoobrini.

Toimetaja: Siim Boikov

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

