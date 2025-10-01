Eestit esindab U-23 MM-il neli maadlejat

Treeneritena sõidavad kaasa Juha Lappalainen, Tõnis Naarits ja Kristjan Press ning kohtunikuna Janek Reino.

Eestit esindab neli Kreeka-Rooma maadlejat: Artur Jeremejev (kuni 72 kg), Ekke Leitham (82 kg), Richard Karelson (97 kg) ja Kevin Uspenski (130 kg).

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: