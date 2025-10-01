Eestit esindab U-23 MM-il neli maadlejat
Eesti maadlusliit kinnitas mõne nädala pärast Serbias algavale kuni 23-aastaste maailmameistrivõistlustele sõitva koondise.
Eestit esindab neli Kreeka-Rooma maadlejat: Artur Jeremejev (kuni 72 kg), Ekke Leitham (82 kg), Richard Karelson (97 kg) ja Kevin Uspenski (130 kg).
Treeneritena sõidavad kaasa Juha Lappalainen, Tõnis Naarits ja Kristjan Press ning kohtunikuna Janek Reino.
Kuni 23-aastaste maailmameistrivõistlused toimuvad Novi Sadis 20.-27. oktoobrini.
Toimetaja: Siim Boikov