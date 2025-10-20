X!

Eesti U-17 jalgpallineiud mängisid EM-valikturniiril Albaaniaga viiki

Jalgpall
Eesti neidude U-17 jalgpallikoondis
Eesti neidude U-17 jalgpallikoondis Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Jalgpall

Eesti neidude U-17 jalgpallikoondis mängis esmaspäeval Albaanias toimuval EM-valikturniiri esimese ringi kohtumises võõrustajatega 1:1 viiki, viigistades teisel poolajal penaltist.

Kohtumise alguses hoidis Eesti rohkem palli ja teenis ka kiirelt nurgalöögi, kuid tõsist ohtu vastase väravale ei suudetud tekitada. Seejärel muutus mängupilt tasapisi tasavägisemaks ning teravamaks osutus Albaania, kes läks 29. minutil ka juhtima – Eesti ei suutnud palli karistusalast ja väravajoonelt klaarida ning see põrkas omaväravasse, vahendab jalgpall.ee.

Esimese kolmveerandtunni lõpus oli Eesti veel kord õnnetult lähedal omaväravale, kuid nahkkera lendas seekord postist mööda. Vaheajale mindi Albaania 1:0 eduseisul.

76. minutil pääses Eesti ohtlikult rünnakule, kuid Rianna Väärsi vastu tehtud viga tõi vastasele punase kaardi ja Eestile penalti. Selle realiseeris Gretlin Pihlak, viigistades seisu. Kohtumise lõpus teenis Eesti veel paar head võimalust nurgalöökidest ja ühe karistuslöögi, kuid võiduväravat neist ei sündinud.

Eesti jätkab valikturniiril võistlemist neljapäeval, kui ees ootab kohtumine Kreeka eakaaslastega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

