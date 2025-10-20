Popp ja Kull püstitasid haavlilaskmise MM-il Eesti rekordi

Ateenas toimunud haavlilaskmise maailmameistrivõistlustel oli kavas kaevikraja mix team võistlus, milles Aili Popp ja Andres Kull püstitasid uue Eesti rekordi.

Popp ja Kull tabasid kvalifikatsioonivõistlusel 138 märki, mis tähistab uut rahvusrekordit. See tulemus andis Eesti võistkonnale 20. koha, vahendab laskurliit.ee.

Maailmameistriks tuli Itaalia teine võistkond San Marino ja USA ees.

Popp sai naiste kaevikraja harjutuses 111 tabamusega 27. koha. Kull sai kaevikraja harjutuses 114 tabamusega 70. koha. Meeste kaarraja harjutuses sai Peeter Jürisson 118 tabamusega 46. koha, Andrei Inešin 115 tabamusega 82. koha ja Reino Velleste 113 tabamusega 95. koha.