X!

Lakersi keskmängija tahab Sloveenia koondist esindada

Korvpall
Luka Doncic ja Jaxson Hayes
Luka Doncic ja Jaxson Hayes Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

USA korvpallur Jaxson Hayes teatas, et taotles hiljuti Sloveenia kodakondsust, sest ei ole seni USA koondise plaanidesse mahtunud.

25-aastane Hayes ütles, et idee käis välja tiimikaaslane Luka Doncic ning keskmängija tahab täita ühe koha, mis Sloveenia koondises naturaliseeritud mängijatele jäetud. Tänavusel EM-finaalturniiril esindas Sloveeniat Bosnia ja Hertsegoviinas sündinud Alen Omic. 

"USA koondis ei luba mängijatel end koondisse mängida. Ma tunnen, et treeninglaagritesse kutsutakse mehi, kes ei peaks sel tegelikult olema," rääkis Hayes. "Tahaksin sel laval mängida. Ma teen kõike, et rahvusvahelisel laval mängida."

Oklahomas sündinud keskmängija esindas ülikoolis Texase ülikoolis ning Atlanta Hawks valis ta 2019. aasta talendikorjes kaheksanda valikuna, aga tema mängijaõigused läksid paar nädalat hiljem vahetustehingu raames hoopis New Orleans Pelicansile.

Hayes ei ole seni suuremat läbimurret teinud, parimaks aastaks võib nimetada 2021-22 hooaega, kui keskmängija pääses 70 mängus platsile keskmiselt 20 minutiks ning kogus selle ajaga 9,3 punkti ja 4,5 lauapalli. Viimased kaks hooaega on ta mänginud Los Angeles Lakersis, aga pole just kõige hiilgavamalt panustanud. Samas on tegemist väga plahvatusliku keskmängijaga, kes võib Doncici väljakunägemise tõttu korraliku rolli välja mängida - nii Lakersis kui Sloveenias.

Doncici agendiks on Bill Duffy, kes aitas eelmisel aastakümnendil Saksamaal sündinud Anthony Randolphil samuti Sloveenia kodakondsuse saada. See liigutus kandis vilja, kui Sloveenia 2017. aastal Euroopa meistriks tuli.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

