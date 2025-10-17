Jalgpallineiud alustasid EM-valikturniiri kaotusega Iisraelile

Iisrael avas skoori 53. minutil, kui Eesti väravavaht Irina Kozljajeva tõrjus vastase esimese löögi, kuid järgnenud olukorras lõi palli võrku Ella Esther Fabian. Eesti vastas 11 minutit hiljem, värava autoriks oli Gretlin Pihlak. Ella Carmil lõi kohe Iisraeli kasuks ühe värava tagasi ning vastane vormistas lõppseisu 88. minutil, vahendab jalgpalliliit.

Eesti jätkab valikturniiril heitlust A-liigasse pääsemise nimel esmaspäeval, 20. oktoobril Eesti aja järgi kell 15.00, kui vastamisi minnakse Albaaniaga. Viimases voorus kohtutakse neljapäeval, 23. oktoobril Kreeka eakaaslastega.