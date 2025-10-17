Sulgpalliliit määras alaealiseid väärkohelnud treenerile tegutsemise keelu

Juhtum hakkas hargnema tänavu kevadel, kui tuntud blogija Mallukas ehk Mallu Mariann Treimann-Legrant avaldas postituse, milles vihjas, et üks treener saadab alaealistele sportlastele pilte oma suguelundist. Malluka postitust juhtus lugema sulgpalliliidu tegevjuht Siiri Rajamägi, kes võttis blogijaga ühendust ja sai teada konkreetse nime.

Seejärel pöördus Rajamägi Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) poole. "Hakkasime asja uurima. Üsna kiirelt selgus, et postitusel oli tõepõhi all ja oli mitu tüdrukut, kes julgesid oma lugu meiega jagada," selgitas Rajamägi Õhtulehele.

Sulgpalliliidu juhatus alustas väidete uurimiseks distiplinaarmenetlust ning järeldas, et Pungas on rikkunud treeneri eetikakoodeksi punkt 3(2) nõudeid, mille kohaselt peab treener austama kõigi treenitavate eneseväärikust, tunnustama igaühe panust ning õigust olla sõnaliselt, füüsiliselt ja seksuaalselt ahistamata ning ära kasutamata.

Alaliidu reedeses pressiteates tõdeti, et treeneri käitumine ei olnud kooskõlas ka lastekaitseseaduse nõuetega ning Eesti Sulgpalliliidu väärtuspõhise ja turvalise spordikeskkonna põhimõtetega.

Kuna Pungas pani rikkumisi toime alaealiste vastu ning tema sobimatu käitumine oli pikaajaline ja süsteemne, siis otsustas sulgpalliliidu juhtus kehtestada talle tähtajatu sulgpallis tegutsemise keelu. Lisaks otsustas juhatus teha ettepaneku Eesti Olümpiakomiteele võtta Pungaselt ära treeneri kutse.

Loe Õhtulehe täispikka lugu.