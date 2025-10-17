X!

Sulgpalliliit määras alaealiseid väärkohelnud treenerile tegutsemise keelu

Sulgpall
Sulgpall.
Sulgpall. Autor/allikas: Siim Semiskar / ERR SPORT
Sulgpall

Eesti sulgpalliliidu juhatus kehtestas 6. oktoobril sulgpallitreenerile Karl-Rasmus Pungasele tähtajatu sulgpallis tegutsemise keelu.

Juhtum hakkas hargnema tänavu kevadel, kui tuntud blogija Mallukas ehk Mallu Mariann Treimann-Legrant avaldas postituse, milles vihjas, et üks treener saadab alaealistele sportlastele pilte oma suguelundist. Malluka postitust juhtus lugema sulgpalliliidu tegevjuht Siiri Rajamägi, kes võttis blogijaga ühendust ja sai teada konkreetse nime.

Seejärel pöördus Rajamägi Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) poole. "Hakkasime asja uurima. Üsna kiirelt selgus, et postitusel oli tõepõhi all ja oli mitu tüdrukut, kes julgesid oma lugu meiega jagada," selgitas Rajamägi Õhtulehele.

Sulgpalliliidu juhatus alustas väidete uurimiseks distiplinaarmenetlust ning järeldas, et Pungas on rikkunud treeneri eetikakoodeksi punkt 3(2) nõudeid, mille kohaselt peab treener austama kõigi treenitavate eneseväärikust, tunnustama igaühe panust ning õigust olla sõnaliselt, füüsiliselt ja seksuaalselt ahistamata ning ära kasutamata.

Alaliidu reedeses pressiteates tõdeti, et treeneri käitumine ei olnud kooskõlas ka lastekaitseseaduse nõuetega ning Eesti Sulgpalliliidu väärtuspõhise ja turvalise spordikeskkonna põhimõtetega.

Kuna Pungas pani rikkumisi toime alaealiste vastu ning tema sobimatu käitumine oli pikaajaline ja süsteemne, siis otsustas sulgpalliliidu juhtus kehtestada talle tähtajatu sulgpallis tegutsemise keelu. Lisaks otsustas juhatus teha ettepaneku Eesti Olümpiakomiteele võtta Pungaselt ära treeneri kutse.

Loe Õhtulehe täispikka lugu.

Toimetaja: Henrik Laever

viimased uudised

15:42

Jalgpallineiud alustasid EM-valikturniiri kaotusega Iisraelile

15:30

RALLIBLOGI | Kuidas rallimehed Tšehhi katse teise läbimisega toime tulevad? Uuendatud

15:02

Anna Gret Asi kuulub üle pika aja rahvusnaiskonna koosseisu

14:24

Liis Kapten saavutas triatloni juunioride MM-il ajaloolise koha

13:53

Sulgpalliliit määras alaealiseid väärkohelnud treenerile tegutsemise keelu

13:06

Hollas - Remmelg tagasid Filipiinidel koha 16 parema seas

12:27

Boatengi kojutulek tekitab Münchenis taas vastakaid tundeid

11:37

Sakslased tahavad ralli legendaarsele Nürburgringile viia

11:07

Kaldvee ja Lill lõpetasid pika võistluspausi: suurem põhja ladumise faas on läbi

10:42

LeBron ja Ronaldo innustavad Djokovici tippspordis jätkama

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

15:30

RALLIBLOGI | Kuidas rallimehed Tšehhi katse teise läbimisega toime tulevad? Uuendatud

16.10

Norra laskesuusakoondis võtab ette vastuolulise kopterilennu

15.10

VAATA | Isutekitaja dokumentaalfilmist "Mati Alaver – valgusest varju"

16.10

Eilat: filmis "Mati Alaver – valgusest varju" on ilusaid hetki ka

16.10

Neljakordne olümpiavõitja tõmbas 25-aastaselt karjäärile joone alla

15.10

Kärmas: kindlasti on meil materjali ja omad rosinad on ka võistleval filmil

16.10

Ulk allikatest: jäi mulje, et suheldi Matiga ja pärast seda jäädi lukku Uuendatud

15.10

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

16.10

Kalev/Cramo alistas võõrsil Aserbaidžaani klubi

16.10

Eestit esindab 24 tunni jooksu MM-il kaheksa sportlast

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo