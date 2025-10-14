Eesti jalgpallikoondis viigistas kodumurul Moldovaga

Eestil kulus vastase väravasuu lahti muukimiseks vaid tosin minutit, kui Michael Schjønning-Larsen leidis sööduga üles karistusala ees täiesti vabaks jäänud Mattias Käidi, kes suunas palli lati alla. Eesti sooritas ülejäänud avapoolaja jooksul veel kaheksa pealelööki vastase viie vastu, kuid rohkem väravaid ei sündinud ja riietusruumi mindi 1:0 eduseisus.

Teise poolaja alguses oli Patrik Kristalil suurepärane võimalus vahet kasvatada, kuid tema puude Moldova karistusalas ei olnud kõige parem ja vastaste väravavaht korjas palli eestlase jala pealt ära. Mõned minutid hiljem pidi väljaku teises otsas otsustavalt sekkuma Karl Jakob Hein, kes tõrjus moldovlaste kauglöögi lati alt ära.

Veidi pärast täistunni täitumist viigistas Moldova seisu 1:1-le, kui Stefan Bodișteanu kauglöök lendas rikošetist Heina seljataha. Eesti jätkas viigiväravast hoolimata ründamist. Rauno Sappinen pääses 73. minutil lähedalt löögile, kuid Moldova puurivaht Andrei Cojuhar päästis hea reaktsioonitõrjega omad halvimast.

Viimastel minutitel jahtis võiduväravat innukamalt Eesti, kuid Moldova pidas survele vastu ning kohtumine lõppes 1:1.

Eesti koondisel on kuue mängu järel kirjas neli punkti, millega hoitakse viieliikmelises I-valikgrupis neljandat kohta. Eestil on pidamata üks kohtumine, mis toimub novembri keskel, kui võõrsil minnakse vastamisi valikgrupi liidri Norraga.

Seis I-valikgrupis: 1. Norra 18 punkti (6 mängust), 2. Itaalia 12 p (5), 3. Iisrael 9 p (6), 4. Eesti 4 p (7), 5. Moldova 1 p (6).

Enne mängu:

Eesti koondis on teeninud I-grupis ühe võidu, kui märtsi lõpus teeniti Moldova üle 3:2 võit. Eesti asus Chisinaus toimunud kohtumist Rasmus Peetsoni ja Rauno Sappineni väravatest juhtima, Moldova jõudis 67. minutil taas värava kaugusele, aga Mattias Käit taastas kõigest kolm minutit hiljem kaheväravalise edu. Moldova sai oma teise värava kohtumise üleminutitel.

Et saada Moldova ees grupis neljas koht, piisab Eestil väga suure tõenäosusega ka viigist. Peatreener Jürgen Henn ei sea seda aga isegi mitte miinimumeesmärgiks. "Iga treener ja meeskond peaks tahtma mängida alati nii hästi kui suudetakse, mitte vaadata, mida tabelikoht nõuab. Selles mõttes ei ole see koht, kus mõelda punkti peale. Keskendume sellele, et mängida oma võimete [laele] nii lähedal kui võimalik," kinnitas ta.

Eesti koondis on löönud pärast kohtumist Moldovaga valiksarjas vaid kaks väravat, teisipäeval tuleb kodupubliku ees teha igal juhul maksimaalne sooritus. "Peame olema väga intensiivsed, väljakul peab olema palju sädet ja tuld," ütles Itaalia vastu pika vigastuspausi lõpetanud kapten Karol Mets. "Peame endast absoluutse maksimumi välja pigistama. Aasta viimane kodumäng, kindlasti tahame selle väärikalt ja kenasti lõpetada."

Eesti mängupäeva koosseisust jäävad eemale Danil Kuraksin, Markus Poom ja Joseph Saliste, Itaalia vastu A-koondise debüüdi saanud Karel Mustmaa ning äsja 17. sünnipäeva tähistanud Marten-Chris Paalberg on mõlemad mänguvalmis.

Festivaliala avatakse kell 17.00 ning jalgpalliliit soovitab kõigil huvilistel tulla kohale varakult ja varuda staadionile sisenemiseks piisavalt aega. Staadioni parklasse pääseb vaid erilubadega, mistõttu soovitab jalgpalliliit mängule tulla ühistranspordiga, jala või jalgrattaga. Koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 18.15, hümn kõlab Kalamaja Segakoori esituses kell 18.50 ning kohtunik annab avavile kell 19.00.

Eesti koondise koosseis:

Väravavahid

1 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 42/0

12 Matvei Igonen (02.10.1996) – Degerfors IF (SWE) 17/0

22 Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaitsjad

18 Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 101/0

16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Sepsi OSK (ROU) 67/4

23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Bohemians 1905 (CZE) 45/1

3 Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 39/1

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 40/0

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 23/2

19 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 15/0

Poolkaitsjad

4 Mattias Käit (29.06.1998) - FC Thun (SUI) 63/10

17 Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 39/2

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 21/1

8 Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 19/0

10 Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 15/1

20 Martin Vetkal (21.02.2004) – FC Dordrecht (NED) 13/1

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 7/0

Ründajad

15 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 60/14

21 Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Ljubljana Olimpija (SVN) 17/2

7 Robi Saarma (20.05.2001) – FK Pardubice (CZE) 11/0

9 Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 10/1

11 Karel Mustmaa (08.08.2005) – Thessaloniki PAOK (GRE) 1/0

13 Marten-Chris Paalberg (08.10.2008) – Pärnu JK Vaprus 0/0

Peatreener: Jürgen Henn

Moldova koondise koosseis mänguks Eesti vastu:

Väravavahid

1 Dumitru Celeadnic (23.04.1992) – FC Ordabasy

12 Cristian Avram (27.07.1994) – Araz-Naxçıvan PFK

23 Andrei Cojuhar (20.07.1999) – NK Veres Rivne

Kaitsjad

2 Oleg Reabciuk (16.01.1998) – Moskva Spartak

20 Sergiu Platica (05.06.1991) – FC Petrocub

14 Artur Craciun (29.06.1998) – LKS Lodz

4 Vladislav Baboglo (14.11.1998) – Lvivi Karpatõ

5 Iurie Iovu (06.07.2002) – Dundee United

19 Daniel Dumbravanu (22.07.2001) – FC Voluntari

15 Ion Borș (25.07.2002) – FC Petrocub

3 Mihail Ștefan (07.08.2001) – FC Zimbru

6 Mihail Gherasimencov (25.03.2005) – Cavalry FC

Poolkaitsjad

22 Vadim Rața (05.05.1993) – FC Argeș

11 Mihail Caimacov (22.07.1998) – NK Slaven Belupo

18 Victor Bogaciuc (17.10.1999) – FC Petrocub

10 Ștefan Bodișteanu (01.02.2003) – FC Botosani

21 Sergiu Perciun (23.04.2006) – FC Torino

16 Danila Forov (07.01.2004) – FC Sheriff

8 Ilie Botnari (25.07.2003) – CSF Balti

Ründajad

17 Virgiliu Postolachi (17.03.2000) – FC Universitatea Cluj

13 Mihail Lupan (08.09.2004) – FC Petrocub

7 Vitalie Damascan (24.01.1999) – HSK Zrinjski Mostar

9 Alexandru Boiciuc (21.08.1997) – Concordia Chiajna

Peatreener: Lilian Popescu