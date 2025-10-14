Island röövis Prantsusmaalt punkte, Rootsi kaotas kolmanda mängu järjest

Jalgpalli maailmameistrivõistluste Euroopa valiksarjas oli Island esmaspäeva õhtul Prantsusmaa vastu poolteist minutit kaotusseisus, aga jättis siiski koju viigipunkti. Äärmiselt kehvalt käib aga Rootsi käsi.

Island läks Reykjavikis tugeva Prantsusmaa vastu juhtima kuus minutit enne avapoolaja lõppu, kui Victor Palsson torkas vasakult äärelt tulnud karistuslöögi järel palli mõnelt meetrilt võrku.

AC Milani ääreründaja Christopher Nkunku lõi 63. minutil ilusa soolovärava ning viis minutit hiljem viis Jean-Philippe Mateta oma teises koondisemängus löödud debüütväravaga külalised juhtima, aga vaid 100 sekundit hiljem karistas Island kolmandat väravat jahtinud prantslaste hooletuse ära ning Kristian Hlynsson tagas võõrustajatele viigipunkti.

Lõpptulemus 2:2 hoiab D-valikgrupis olukorda põnevana: kaks vooru enne lõppu on Prantsusmaal 10, Ukrainal 7, Islandil 4 ja Aserbaidžaanil 1 punkt. 13. novembril võõrustab Aserbaidžaan Islandit ja Prantsusmaa Ukrainat, kolm päeva hiljem mängib Prantsusmaa Bakuus ning Island Ukrainaga Varssavis.

Oma esimese koondisevärava lõi esmaspäeval ka Nick Woltemade, kelle 31. minuti tabamus tõi Saksamaale võõrsil 1:0 võidu Põhja-Iirimaa üle. Slovakkia alistas 2:0 Luksemburgi ja ka nemad jätkavad nelja vooru järel sarnaselt sakslastega 9 punkti peal.

Rootsi jaoks on MM-valiksari olnud korralik fiasko: pärast avamängus Sloveeniaga tehtud 2:2 viiki on nüüd kaotatud kolm matši järjest, esmaspäeval Göteborgis 0:1 Kosovole, mille järel saadeti koondis Göteborgis väljakult ära vilekoori saatel. "Siin ei ole mingit küsimust. Ta [Rootsi peatreener Jon Dahl Tomasson] on Rootsi koondisesse oma panuse andnud, aga see koostöö ei toimi ja ta kas astub tagasi või alaliit peab ta vallandama," arvas nüüd kommentaatorina töötav endine ründaja Johan Elmander Aftonbladetis.

Tomasson tagasi astuda aga ei kavatse, kuigi Rootsi on B-grupis ühe punktiga kindlalt viimasel kohal ning ka matemaatiliselt minetanud võimaluse valikgrupp võita. Rootslaste õnneks on valiksarja süsteem selline, et tänu Rahvuste liiga grupi võidule on nad üsna tõenäoliselt koha play-off'is kindlustanud.

Õhtu väravaterohkeim mäng toimus Cardiffis, kus Kevin De Bruyne realiseeris kaks penaltit ning aitas Belgia võõrustaja Walesi vastu 4:2 võiduni. 16 pealelööki teinud Belgia on viieses grupis kuue mänguga kogunud 14 punkti, seitse mängu pidanud Põhja-Makedoonia leppis esmaspäeval Kasahstaniga 1:1 viiki ning on 13 punktiga teine ja Wales kuue mängu ja 10 punktiga kolmas.