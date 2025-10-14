X!

Island röövis Prantsusmaalt punkte, Rootsi kaotas kolmanda mängu järjest

Jalgpall
Islandi jalgpallikoondislased
Islandi jalgpallikoondislased Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Jalgpalli maailmameistrivõistluste Euroopa valiksarjas oli Island esmaspäeva õhtul Prantsusmaa vastu poolteist minutit kaotusseisus, aga jättis siiski koju viigipunkti. Äärmiselt kehvalt käib aga Rootsi käsi.

Island läks Reykjavikis tugeva Prantsusmaa vastu juhtima kuus minutit enne avapoolaja lõppu, kui Victor Palsson torkas vasakult äärelt tulnud karistuslöögi järel palli mõnelt meetrilt võrku.

AC Milani ääreründaja Christopher Nkunku lõi 63. minutil ilusa soolovärava ning viis minutit hiljem viis Jean-Philippe Mateta oma teises koondisemängus löödud debüütväravaga külalised juhtima, aga vaid 100 sekundit hiljem karistas Island kolmandat väravat jahtinud prantslaste hooletuse ära ning Kristian Hlynsson tagas võõrustajatele viigipunkti.

Lõpptulemus 2:2 hoiab D-valikgrupis olukorda põnevana: kaks vooru enne lõppu on Prantsusmaal 10, Ukrainal 7, Islandil 4 ja Aserbaidžaanil 1 punkt. 13. novembril võõrustab Aserbaidžaan Islandit ja Prantsusmaa Ukrainat, kolm päeva hiljem mängib Prantsusmaa Bakuus ning Island Ukrainaga Varssavis.

Oma esimese koondisevärava lõi esmaspäeval ka Nick Woltemade, kelle 31. minuti tabamus tõi Saksamaale võõrsil 1:0 võidu Põhja-Iirimaa üle. Slovakkia alistas 2:0 Luksemburgi ja ka nemad jätkavad nelja vooru järel sarnaselt sakslastega 9 punkti peal.

Rootsi jaoks on MM-valiksari olnud korralik fiasko: pärast avamängus Sloveeniaga tehtud 2:2 viiki on nüüd kaotatud kolm matši järjest, esmaspäeval Göteborgis 0:1 Kosovole, mille järel saadeti koondis Göteborgis väljakult ära vilekoori saatel. "Siin ei ole mingit küsimust. Ta [Rootsi peatreener Jon Dahl Tomasson] on Rootsi koondisesse oma panuse andnud, aga see koostöö ei toimi ja ta kas astub tagasi või alaliit peab ta vallandama," arvas nüüd kommentaatorina töötav endine ründaja Johan Elmander Aftonbladetis.

Tomasson tagasi astuda aga ei kavatse, kuigi Rootsi on B-grupis ühe punktiga kindlalt viimasel kohal ning ka matemaatiliselt minetanud võimaluse valikgrupp võita. Rootslaste õnneks on valiksarja süsteem selline, et tänu Rahvuste liiga grupi võidule on nad üsna tõenäoliselt koha play-off'is kindlustanud.

Õhtu väravaterohkeim mäng toimus Cardiffis, kus Kevin De Bruyne realiseeris kaks penaltit ning aitas Belgia võõrustaja Walesi vastu 4:2 võiduni. 16 pealelööki teinud Belgia on viieses grupis kuue mänguga kogunud 14 punkti, seitse mängu pidanud Põhja-Makedoonia leppis esmaspäeval Kasahstaniga 1:1 viiki ning on 13 punktiga teine ja Wales kuue mängu ja 10 punktiga kolmas.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

00:21

Island röövis Prantsusmaalt punkte, Rootsi kaotas kolmanda mängu järjest

13.10

Noored Prantsusmaa tähed lõid Eestile kuus väravat

13.10

Hein käis jalgpallimuuseumis: Ödegaardi ja Neueri särgid on mulle hiigelväärtusega

13.10

Mets enne aasta viimast kodumängu: peame maksimumi välja pigistama

13.10

Tuneesiale ei löödud MM-valiksarjas ühtegi väravat

13.10

Prantsusmaa noortekoondis võõrustab Eestit tõeliste tippmängijatega

13.10

Tunjov tegi Serie C-s uue koduklubi eest võiduka debüüdi

13.10

Eesti U-19 jalgpallikoondis naaseb Leedust võidu ja kaotusega

13.10

VIDEO | Klavan aitas Liverpooli legendid võidule

13.10

Norra jalgpallinoorte edu sai otsa MM-i veerandfinaalis

sport.err.ee uudised

00:21

Island röövis Prantsusmaalt punkte, Rootsi kaotas kolmanda mängu järjest

13.10

Noored Prantsusmaa tähed lõid Eestile kuus väravat

13.10

Hein käis jalgpallimuuseumis: Ödegaardi ja Neueri särgid on mulle hiigelväärtusega

13.10

Mets enne aasta viimast kodumängu: peame maksimumi välja pigistama

13.10

ETV spordisaade, 13. oktoober

13.10

Karelson mõtleb U-23 MM-i eel medalile: purakas on sees, see on tähtis

13.10

Milwaukee Bucks tõi meeskonda ka kolmanda Antetokounmpo venna

13.10

Beljajeva võitis Horvaatias satelliitturniiri

13.10

Marx Aru võitis Sportinguga Portugali superkarika

13.10

Tuneesiale ei löödud MM-valiksarjas ühtegi väravat

13.10

Chicago maratoni võitsid Kiplimo ja Feysa, Fosti täitis unistuse

13.10

50-aastane Williams tegi turniirivõiduga snuukriajalugu

13.10

Prantsusmaa noortekoondis võõrustab Eestit tõeliste tippmängijatega

13.10

Tunjov tegi Serie C-s uue koduklubi eest võiduka debüüdi

13.10

Eesti U-19 jalgpallikoondis naaseb Leedust võidu ja kaotusega

13.10

M-Sport Fordiga stardib hooaja viimasel etapil Dakari legend

13.10

Eesti triatleedid noppisid Rumeenias kaks kõrgemat kohta

13.10

VIDEO | Klavan aitas Liverpooli legendid võidule

13.10

Itaalias vahistati olümpiast kasu lõigata üritanud kurjategijad

13.10

Eesti tennisistid pidid positsioone loovutama

loetumad

13.10

Eneli Jefimova sai ujumise MK-etapil esikoha

13.10

M-Sport Fordiga stardib hooaja viimasel etapil Dakari legend

12.10

Jefimova tegi eelujumistes konkurentidele silmad ette

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

12.10

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse

13.10

50-aastane Williams tegi turniirivõiduga snuukriajalugu

13.10

Hoogu sattunud Fääri saared alistasid valiksarjas ka Tšehhi

11.10

Tänak: Toyotal pole mind vaja

13.10

Chicago maratoni võitsid Kiplimo ja Feysa, Fosti täitis unistuse

12.10

Rannula ja Tass teenisid võidulisa, Riismaalt võidumängus veatu viskepäev

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo