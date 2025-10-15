Flora kindlustas kaheksanda järjestikuse meistritiitli

Flora võitis teisipäeval JK Tallinna Kalevit 6:1. Tiitlikaitsja võttis mänguohjad enda kätte juba avapoolajal: 19. minutil viis Flora juhtima Mari Liis Lillemäe ning kuus minutit enne poolajapausi suurendas eduseisu Kristina Teern, kirjutab jalgpall.ee.

Teisel poolajal hoidis Flora kindlalt initsiatiivi, kui Teern lisas veel ühe tabamuse. Kuigi Maria Orav suutis 68. minutil Kalevi eest ühe värava tagasi lüüa, siis Flora vastas omakorda kolmel korral: Teern vormistas kübatriki, Lillemäe skooris teisel korral ning tabamuse lisas ka Liselle Palts.

Võiduga kindlustas Flora kaheksanda järjestikuse meistritiitli, sest neli kohtumist enne hooaja lõppu on vahe lähima jälitajaga 14-punktiline. Kalev jätkab liigatabelis viiendal kohal.

Saku Sporting jätkas kodus oma head hoogu, kui alistas Tartu JK Tammeka kindlalt 5:0. Sporting asus kohtumist juhtima juba 11. minutil, kui skoori avas Grete Daut. Avapoolajal suurendas eduseisu Emma Treiberg, kes oli täpne 22. minutil. Sama mängija lisas teise poolaja alguses oma teise värava.

Lõpuminutitel suurendasid Sportingu edu veel Lisandra Rannasto ja Katriin Saulus. Sporting on nüüd tänavusel hooajal võitnud Tammekat kõigis viies omavahelises mängus. Liigas hoitakse teist tabelikohta ning vahe kolmandal kohal oleva Tabasaluga, kel on üks mäng vähem mängitud, püsib 12-punktilisena. Tammeka jätkab kuuendal positsioonil.