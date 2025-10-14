Värava autor Käit: ma ei ütleks, et tegin oma töö ära

Mattias Käit viis Eesti juba 12. minutil juhtima, kuid teise poolaja keskel hoolitses Moldova viigivärava eest Stefan Bodisteanu. "Ma ei ütleks, et tegin oma töö ära. Ühe värava sain, aga kahjuks tuli ka palju praaki sisse," rääkis Käit ERR-ile.

"Miks me seda teist väravat ära ei löönud seisnes selles, et meil puudus kontsentreeritus värava all. See olukord, kus vastane värava lõi oli selline, et juba kaks minutit oli näha, et me ei saa palliga enda karistusala juurest minema. See oli rohkem lohakus ja selles olukorras oleks võib-olla pidanud sirgjoonelisemalt mängima."

Käidi arvates andis Eesti ise initsiatiivi Moldovale. "Ma ei ole sellega nõus, et vastane võttis initsiatiivi. Meie ise andsime selle neile. Nagu ma enne mainisin, siis see [viigivärav] oli meie poolt lohakus. Avapoolaja lõpp oli lohakas ja teise poolaja algus samamoodi, kus Moldoval tekkisid ärevad hetked. Oleksime pidanud ise mängu varem ära lõpetama," lisas Käit.

Ründaja Robi Saarma suuresti nõustus Käidi hinnanguga. "Teadsime, et tõenäoliselt saame selles mängus rohkem palli hoida. Esimesed 60 minutit mängisime pigem hästi. Vaheajal olid riietusruumis jutud, et 1:0 ei rahulda meid. Meil oli päris mitu võimalust teise poolaja alguses, mis jäävad kripeldama. Oleks ühe veel ära löönud, siis oleks turvaline seis olnud."

"Mõni päev on hea, mõni päev on halb. Lõppude lõpuks täna kahjuks pallid sisse ei lennanud. Mõnikord on õnne vaja. Näiteks Patriku [Kristal] olukord. Pall lendas vastu vastase kätt, aga kohtunik ei andnud penaltit. Nojah, tema otsus. Sellised väikesed asjad. Oleks seal 2:0 sündinud, siis oleks mäng tehtud olnud. Lõppude lõpuks on see individuaalne töö need pallid värava ees sisse lüüa," sõnas Saarma.

Eesti koondis läheb MM-valiksarja viimases kohtumises novembri keskel võõrsil vastamisi valikgrupi liidri Norraga.