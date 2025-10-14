Jürgen Henn: pärast vahetusi läks mäng natukene kaootiliseks

"Oli selge, et mängisime võidu nimel. Me ei tulnud siia, et mitte kaotada, vaid tulime ikkagi võitma. Kuni 60. minutini oli mäng päris hästi meie kontrolli all, aga pärast paari vahetust, kui palju noori tuli sisse, siis kaotasime võib-olla struktuuri väljakul ära ja mäng läks natukene kaootiliseks. Sellest on kahju," tõdes Eesti koondise peatreener Jürgen Henn mängu järel.

"Heameelt teeb, et üritasime lõpuni ja publik oli meiega kaasas. Mänguliselt oli üks pikk periood päris tugev ja tulime ka teisele poolajale selge sihiga veel väravaid lüüa, aga nagu ma ütlesin, pärast vahetusi kaotasime hea rütmi ja struktuuri."

Eesti valdas palli 61 protsenti mänguajast ja sooritas kokku 17 pealelööki, millest neli lendasid raamidesse. "Otsustavusest jäi täna puudu ja eks kogenematus teatud positsioonide puhul võis rolli mängida. Eriti lõpus, kus vajasime sellist selget survet väravale, aga andsime kogu aeg selle otsustamise edasi. Et jah, selles viimases faasis jäi natukene puudu. Loomulikult oli meil esimese 60 minuti jooksul päris palju võimalusi, et lüüa seisuks 2:0 või 3:0. Need olukorrad jäävad natukene kripeldama," märkis Henn.

Eesti pidas Itaalia ja Moldovaga kaks väga eriilmelist mängu. Viimases valiksarja kohtumises minnakse novembri keskel võõrsil vastamisi valikgrupi liidri Norraga.

"Tahtsime kodus mängida julgelt, ettepoole suunatud. Ükskõik, kelle vastu mängime, me tahame alati mõistuse piires julgelt mängida, hea initsiatiiviga. Usun, et seda tegime mõlemas mängus ja üritame seda siit kaasa võtta," ütles Henn lõpetuseks.