X!

Hoogu sattunud Fääri saared alistasid valiksarjas ka Tšehhi

Jalgpall
Fääri saarte jalgpallikoondis
Fääri saarte jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Jalgpall

Jalgpalli maailmameistrivõistluste valikturniiril jätkab suurepäraselt Fääri saarte koondis, kes üllatas pühapäeval 2:1 võiduga kodus Tšehhi üle.

Mõni päev varem Montenegro lausa skooriga 4:0 paika pannud Fääri saarte meeskond asus pärast väravateta avapoolaega mängu 67. minutil Hanus Sörenseni tabamusest juhtima.

78. minutil õnnestus Adam Karabecil viigistada, aga vaid kolm minutit hiljem lõi Martin Agnarssoni kodumeeskonna teise tabamuse ja sellele tšehhidel enam vastust ei olnud.

Võit tõstis fäärid üks voor enne lõppu 12 punkti peale ehk vaid ühe punkti kaugusele teisel kohal olevast Tšehhist. Valikturniiri sõelmängudele pääsemiseks tuleb siiski viimases voorus imele loota, kuna võõrsil minnakse vastamisi Horvaatiaga, aga Tšehhi kohtub kodus Gibraltariga.

L-valikgruppi juhib Horvaatia, kes oli kodus Gibraltarist 3:0 (30. Toni Fruk, 78. Luka Sucic, 90+6. Martin Erlic) parem ja neil on finaalturniiri pilet ilmselt vormistamise küsimus.

G-valikgrupis astus sellele sammu lähemale Holland, kes oli kodus parem Soomest 4:0 (8. Donyell Malen, 17. Virgil van Dijk, 38. pen Memphis Depay, 84. Cody Gakpo). Teises mängus alistas Poola võõrsil Leedu 2:0 (15. Sebastian Szymanski, 64. Robert Lewandowski).

Tabeliseis: 1. Holland 16 punkti (6 mängust), 2. Poola 13 (6), 3. Soome 10 (7), 4. Leedu 3 (7), 5. Malta 2 (6).

C-grupis alistas Taani kodus Kreeka 3:1 (21. Rasmus Höjlund, 40. Joachim Andersen, 41. Mikkel Damsgaard - 63. Christos Tzolis) ja Šotimaa samuti kodus Valgevene 2:1 (15. Che Adams, 84. Scott McTominay - 90+6. Gleb Kutško).

Tabeliseis: 1. Taani 10 (4), 2. Šotimaa 10 (4), 3. Kreeka 3 (4), 4. Valgevene 0 (4).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

08:20

Hoogu sattunud Fääri saared alistasid valiksarjas ka Tšehhi

12.10

Itaalia poolkaitsja ERR-ile: väärisime Eestiga mängudest kuut punkti

12.10

Lillemets lõi Leverkuseni duubli eest hooaja viienda värava

12.10

Hispaania noortekoondis langes MM-il auti

12.10

Hispaania võitis, Portugal vajas üleaja väravat

12.10

VIDEO | Hein tõrjus Retegui penalti

12.10

Katsumuse ületanud Mets pidi end koguma: päris raske koht, kus rääkida

12.10

VIDEO | Itaalia lõi kolm väravat, Sappinen kasutas võimaluse ära

12.10

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

11.10

Saalijalgpallimeistrivõistluste liidriks tõusis Tartu Ravens Futsal

sport.err.ee uudised

10:40

Eesti malenaiskond jäi 0:2 taha, aga mängis Hollandiga viiki

10:06

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

08:53

Eneli Jefimova sai ujumise MK-etapil esikoha

08:20

Hoogu sattunud Fääri saared alistasid valiksarjas ka Tšehhi

12.10

Jõgeva Tähe saalihokimeeskond tähistas juubelit: saalis on ikka sama lõhn

12.10

Peeba Arandi edust F1-sarjas: motospordis muinasjutte ei ole

12.10

Itaalia poolkaitsja ERR-ile: väärisime Eestiga mängudest kuut punkti

12.10

ETV spordisaade, 12. oktoober

12.10

Taaramäe läheb Jaapanis viimasele etapile vastu teiselt kohalt

12.10

Rannula ja Tass teenisid võidulisa, Riismaalt võidumängus veatu viskepäev

12.10

Põlva Serviti teenis Küprosel ülekaaluka võidu

12.10

Pärnu VK lõpetas nädalavahetuse võiduga, Võru Barrus kaotas viies geimis

12.10

Tõugjas-Männiste teenis USA-s viimase rajaga teise koha

12.10

Lillemets lõi Leverkuseni duubli eest hooaja viienda värava

12.10

Otsustaval veerandil säranud Tiitma võitis kolmanda Bundesliga tiitli

12.10

Jefimova tegi eelujumistes konkurentidele silmad ette

12.10

Viljandi linnajooksul võidutsesid Hussarid

12.10

Glinka loovutas Challengeri kvalifikatsioonimängus kolm geimi

12.10

Nurme ületas Bukaresti maratonil finišijoone neljandana

12.10

Eesti sõudja võitis uuel olümpiaalal juunioride EM-hõbeda

loetumad

12.10

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

12.10

Jefimova tegi eelujumistes konkurentidele silmad ette

12.10

Katsumuse ületanud Mets pidi end koguma: päris raske koht, kus rääkida

12.10

Martin Laas kuulutas profikarjääri lõppenuks

08:53

Eneli Jefimova sai ujumise MK-etapil esikoha

12.10

VIDEO | Itaalia lõi kolm väravat, Sappinen kasutas võimaluse ära

12.10

Nurme ületas Bukaresti maratonil finišijoone neljandana

11.10

Tänak: Toyotal pole mind vaja

12.10

Monacolasest suurüllataja tegi Shanghais tenniseajalugu

12.10

Raieste ja Drell aitasid oma klubid Hispaanias võidule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo