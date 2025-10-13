Hoogu sattunud Fääri saared alistasid valiksarjas ka Tšehhi

Mõni päev varem Montenegro lausa skooriga 4:0 paika pannud Fääri saarte meeskond asus pärast väravateta avapoolaega mängu 67. minutil Hanus Sörenseni tabamusest juhtima.

78. minutil õnnestus Adam Karabecil viigistada, aga vaid kolm minutit hiljem lõi Martin Agnarssoni kodumeeskonna teise tabamuse ja sellele tšehhidel enam vastust ei olnud.

Võit tõstis fäärid üks voor enne lõppu 12 punkti peale ehk vaid ühe punkti kaugusele teisel kohal olevast Tšehhist. Valikturniiri sõelmängudele pääsemiseks tuleb siiski viimases voorus imele loota, kuna võõrsil minnakse vastamisi Horvaatiaga, aga Tšehhi kohtub kodus Gibraltariga.

L-valikgruppi juhib Horvaatia, kes oli kodus Gibraltarist 3:0 (30. Toni Fruk, 78. Luka Sucic, 90+6. Martin Erlic) parem ja neil on finaalturniiri pilet ilmselt vormistamise küsimus.

G-valikgrupis astus sellele sammu lähemale Holland, kes oli kodus parem Soomest 4:0 (8. Donyell Malen, 17. Virgil van Dijk, 38. pen Memphis Depay, 84. Cody Gakpo). Teises mängus alistas Poola võõrsil Leedu 2:0 (15. Sebastian Szymanski, 64. Robert Lewandowski).

Tabeliseis: 1. Holland 16 punkti (6 mängust), 2. Poola 13 (6), 3. Soome 10 (7), 4. Leedu 3 (7), 5. Malta 2 (6).

C-grupis alistas Taani kodus Kreeka 3:1 (21. Rasmus Höjlund, 40. Joachim Andersen, 41. Mikkel Damsgaard - 63. Christos Tzolis) ja Šotimaa samuti kodus Valgevene 2:1 (15. Che Adams, 84. Scott McTominay - 90+6. Gleb Kutško).

Tabeliseis: 1. Taani 10 (4), 2. Šotimaa 10 (4), 3. Kreeka 3 (4), 4. Valgevene 0 (4).