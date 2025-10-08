X!

Salahi väravad aitasid Egiptuse MM-finaalturniirile

Jalgpall
Ibrahim Adel ja Mohamed Salah
Ibrahim Adel ja Mohamed Salah Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Jalgpall

Egiptus alistas jalgpalli MM-valiksarjas võõrsil Djibouti 3:0 ja kindlustas koha järgmisel suvel Põhja-Ameerikas toimuval finaalturniiril.

Ibrahim Adel avas kaheksandil minutil skoori ja vaid kuus minutit hiljem suurendas tähtmängija Mohamed Salah külaliste eduseisu. Sama mees lõi 84. minutil ka mängu viimase värava.

Sellega kindlustas Egiptus üks voor enne valiksarja lõppu A-grupi võidu ja hoolimata viimase vooru tulemusest Guinea-Bissauga ei saa lähim jälitaja ehk Burkina Faso neid enam püüda.

Maroko ja Tuneesia järel kolmanda Aafrika riigini koha finaalturniiril kindlustanud Egiptus pääseb MM-ile neljandat korda. Debüüt tehti juba 1934. aastal Itaalias, seejärel mängiti ka 1990. aastal uuesti Itaalias ja 2018. aastal Venemaal. Võitu finaalturniirilt veel kirjas ei ole.

2026. aasta MM-finaalturniir peetakse tuleva aasta juunis ja juulis kolmes Põhja-Ameerika riigis: Kanadas, Ameerika Ühendriikides ja Mehhikos.

Toimetaja: Siim Boikov

