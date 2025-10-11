Kalevi ujulasse kogunes oodatust enam veterane ja harrastajaid

Kalev Spasse kogunenud mastersid on üle 25-aastased ujujad, keda Eesti mastersujumise pikaaegse eestvedaja Kristina Arusoo sõnul ühendab spordikirg ja kogukonnatunne.

"Ennekõike kindlasti armastus ujumise vastu, nauding sellest nii trennis, kui siis ka vahel võistlustel sõpradega konkureerides, aga hästi suur edasiviiv jõud on ikkagi koos tegemine, kokku saamine," lausus ta ERR-ile.

Arusoo märkis, et huvi tänavuste võistluste vastu oli ootamatult suur. "Eeldasime võib-olla 350 osalejat varasemate võistluste põhjal ja lõpuks jõudsime 500-ni, mis oli suur üllatus. Meil on väga hea meel, et nii palju osalejaid on tulnud. Nagu ikka, suurvõistluse korraldus üle kivide ja kändude aeg-ajalt ja siis jälle kõik loksub paika."

Endine tippujuja ja praegu treeneriametit pidav Martti Aljand püstitas neli mastersite Eesti rekordit. "Võib-olla ise mõtlen, et endal ka juba lapsi kodus ja endal sportlased ka. Üleüldse meil võib-olla ühiskonnas on aktiivsus langemas ja nutisõltuvus võtmas pead, võib-olla natuke eeskuju mõttes, aga kindlasti ka enda tervise mõttes," põhjendas ta.

Võistluste vanim osaleja oli 91-aastane rootslanna Ulla-Britt Öberg, kes osales 1952. aastal Helsingi olümpiamängudel. "Mul on vees hea olla. See on väga hea tunne. Ma ujun iga nädal koos nelja teise klubi liikmega," ütles ta.

Aga need võistlused, oled siin oma tulemustega rahul? "Jah, ei... tegelikult mitte eriti, aga ma olen juba natuke vanem ja tulemused lähevad kehvemaks."

Ujumisrõõmu tundis ka kaheksal alal võistelnud näitleja ja kaitseväelane Raivo E. Tamm. "Need võistlused on nii lahedalt korraldatud, hästi heal tasemel," kiitis ta. "Nii avaveevõistlused kui ka sisevõistlused. Patt on lihtsalt kodus istuda ja mitte võistelda."

Rahvarohkel võistlusel sündis kokku 52 Eesti ja 11 Põhjamaade mastersrekordit.