X!

Norra tõstja võitis kodupubliku silme all MM-kulla

Tõstmine
Solfrid Koanda
Solfrid Koanda Autor/allikas: SCANPIX / AP
Tõstmine

Fördes toimuvatel tõstmise maailmameistrivõistlustel avas medaliarve võõrustaja Norra koondis, sest Solfrid Koanda triumfeeris kuni 86-kiloste naiste kategoorias.

Rebimise järel asus 122 kiloga võistlust juhtima Dominikaani Vabariigi tõstja Yudelina Mejia ja Koanda võttis 120 kiloga sisse teise positsiooni. Tõukamises sai Koanda kätele aga 152 ja Mejia 149 kilo ehk kokkuvõttes võitis ühe kiloga siiski norralanna.

Kogusummaks 272 kilogrammi teeninud 26-aastane Koanda saavutus polnud üllatus, sest mullu teenis ta Pariisis olümpiakulla ja varasemalt oli ta veel korra ka maailmameistriks kroonitud. Tema ja Mejia järel tuli 252 kilogrammiga pronksile austraallanna Eileen Cikamatana.

Tõstmise maailmameistrivõistlustel jäävad paremad selgitada veel kahes kaalukategoorias: meeste ja naiste üliraskekaalus.

Eesti tõstjad sel korral MM-il ei osale.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

17:37

Langerbaur langes vabakavaga, aga jäi Lisovskaja ette

17:14

Saaremaa ralli võitsid Nõgene - Lesk

16:51

Edu maha mänginud Sabalenka langes Wuhanis auti

16:04

Norra tõstja võitis kodupubliku silme all MM-kulla

15:47

Bursaspor teenis Konontšuki juhtimisel hooaja esimese võidu

15:24

Seattle'i MLB klubi jõudis pika ootuse järel taas poolfinaali

14:51

Tänak: Toyotal pole mind vaja

14:17

Lajal sai Stockholmi kvalifikatsioonis otsustavasse mängu

13:45

Suurepärases hoos Vacherot teenis Djokovici üle ajaloolise võidu

13:15

Jefimova ja Tribuntsov said finaalis seitsmenda koha Uuendatud

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

09:30

TÄNA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis saab võimsale Itaaliale vastu?

10.10

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

08:28

Femke Bol vahetab tõkked pikema distantsi vastu

10.10

Eesti kiireim mees hakkab harjutama Rootsi tipptreeneri näpunäidete järgi

10.10

Tänak Kesk-Euroopa ralli eel: vajame tiitliheitluseks tipptulemust

10.10

Saaremaa rallil näitas avapäeval parimat kiirust Enok

13:15

Jefimova ja Tribuntsov said finaalis seitsmenda koha Uuendatud

10.10

Tribuntsov alustas MK-etappi Eesti rekordiga

09.10

Tunamullune meister Kontaveit alustas Luksemburgis kindla võiduga

10.10

Neljanda võidu võtnud Tartu jätkab Eesti-Läti liigas puhaste paberitega

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo