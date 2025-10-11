Norra tõstja võitis kodupubliku silme all MM-kulla

Rebimise järel asus 122 kiloga võistlust juhtima Dominikaani Vabariigi tõstja Yudelina Mejia ja Koanda võttis 120 kiloga sisse teise positsiooni. Tõukamises sai Koanda kätele aga 152 ja Mejia 149 kilo ehk kokkuvõttes võitis ühe kiloga siiski norralanna.

Kogusummaks 272 kilogrammi teeninud 26-aastane Koanda saavutus polnud üllatus, sest mullu teenis ta Pariisis olümpiakulla ja varasemalt oli ta veel korra ka maailmameistriks kroonitud. Tema ja Mejia järel tuli 252 kilogrammiga pronksile austraallanna Eileen Cikamatana.

Tõstmise maailmameistrivõistlustel jäävad paremad selgitada veel kahes kaalukategoorias: meeste ja naiste üliraskekaalus.

Eesti tõstjad sel korral MM-il ei osale.