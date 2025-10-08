X!

Põhja-Korea naistõstjad teisi jätkuvalt MM-i kõrgemale astmele ei lase

Tõstmine
Ri Song-gum
Ri Song-gum Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Tõstmine

Norra väikelinnas Fördes toimuvatel tõstmise maailmameistrivõistlustel jätkavad eksimatult Põhja-Korea naised, kes on haaranud kõik viis senist kulda.

Viimati jagati medalid välja kuni 69 kilogrammi kaaluvate naiste kategoorias ja esikoha teenis Song Kuk-hyang, kes rebis 120, tõukas 150 ja sai kogusummaks seega 270 kilogrammi. Kõik kolm tähistasid ühtlasi ka maailmarekordeid.

Mullu seitse kilo raskemate hulgas samuti maailmameistriks kroonitud Songi edu oli ülikindel: hõbedale tulnud Colombia tõstja Julieth Rodriguez ja pronksi saanud Bahreini esindaja Ingrid Segura kaotasid 29 kiloga.

Kergemates kaalukategooriates on esikoha teeninud ka Ri Song-gum (kuni 48 kg), Kang Hyon-gyong (53 kg), Kim Il-gyong (58 kg) ja Ri Suk (63 kg). Veel on jagamata medalid kolmes raskemas kaalukategoorias.

Meeste hulgas pole Põhja-Korea suutnud sellist ülevõimu näidata, kuigi viie kategooria peale on ka sealt kolm hõbedat ja üks pronks ehk kuni 71-kiloste meeste kategooria on seni ainus, kus riik pole medalini jõudnud.

Euroopa on saanud kümne võistluse peale vaid kolm medalit: kuni 65-kiloste meeste seas võitis türklane Muhammed Furkan Özbek, kuni 53-kiloste naiste seas oli teine rumeenlanna Mihaela Cambei ja kuni 88-kiloste meeste sai tuli moldovalane Marin Robu pronksile.

Maailmameistrivõistlused kestavad laupäeval, 11. oktoobrini. Eesti tõstjad sel korral ei osale.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

17:41

Eesti hokilootus debüteeris Meistrite liigas resultatiivselt

17:16

NBA meeskonnad naasevad kuus aastat pärast tüli Hiina pinnale

16:47

Napilt edasi pääsenud Hispaania lükkas alagrupivõitja Ukraina auti

16:15

Põhja-Korea naistõstjad teisi jätkuvalt MM-i kõrgemale astmele ei lase

15:41

Eesti istevõrkpallurid said kaela pronksmedalid

15:12

Judolootused Aktas ja Mäsak saavutasid juunioride MM-il viiendad kohad

14:35

UEFA kiitis La Liga ja Serie A absurdse plaani heaks

13:56

Eesti meeskond alustas golfi MM-i tagasihoidlikult

13:11

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

12:42

MotoGP maailmameister peab kaks järgmist võidusõitu vahele jätma

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

07.10

Norra suusaäss lõpetas kõigest 24-aastaselt karjääri

10:45

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

07.10

Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

06.10

VIDEO | Muurinen jätkas Partizani debüüdis sealt, kus EM-il pooleli jäi

07.10

Rasmus Mägi uuest spordistipendiumist: proovime näha tulemuste ja persoonide taha

07.10

Millener: Malcolm Wilson usub Romet Jürgensonisse tohutult

13:11

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

07.10

Uku Jürjendal teeb profipoksi debüüdi: loodetavasti ma ei tee mõnda jalalööki

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

06.10

Tipptennisistil sai jaks otsa: olen jõudnud murdepunkti

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo