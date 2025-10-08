Põhja-Korea naistõstjad teisi jätkuvalt MM-i kõrgemale astmele ei lase

Norra väikelinnas Fördes toimuvatel tõstmise maailmameistrivõistlustel jätkavad eksimatult Põhja-Korea naised, kes on haaranud kõik viis senist kulda.

Viimati jagati medalid välja kuni 69 kilogrammi kaaluvate naiste kategoorias ja esikoha teenis Song Kuk-hyang, kes rebis 120, tõukas 150 ja sai kogusummaks seega 270 kilogrammi. Kõik kolm tähistasid ühtlasi ka maailmarekordeid.

Mullu seitse kilo raskemate hulgas samuti maailmameistriks kroonitud Songi edu oli ülikindel: hõbedale tulnud Colombia tõstja Julieth Rodriguez ja pronksi saanud Bahreini esindaja Ingrid Segura kaotasid 29 kiloga.

Kergemates kaalukategooriates on esikoha teeninud ka Ri Song-gum (kuni 48 kg), Kang Hyon-gyong (53 kg), Kim Il-gyong (58 kg) ja Ri Suk (63 kg). Veel on jagamata medalid kolmes raskemas kaalukategoorias.

Meeste hulgas pole Põhja-Korea suutnud sellist ülevõimu näidata, kuigi viie kategooria peale on ka sealt kolm hõbedat ja üks pronks ehk kuni 71-kiloste meeste kategooria on seni ainus, kus riik pole medalini jõudnud.

Euroopa on saanud kümne võistluse peale vaid kolm medalit: kuni 65-kiloste meeste seas võitis türklane Muhammed Furkan Özbek, kuni 53-kiloste naiste seas oli teine rumeenlanna Mihaela Cambei ja kuni 88-kiloste meeste sai tuli moldovalane Marin Robu pronksile.

Maailmameistrivõistlused kestavad laupäeval, 11. oktoobrini. Eesti tõstjad sel korral ei osale.