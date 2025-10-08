Ševoldajeva avalikustas naiste koondise koosseisu Balti turniiriks

Eesti naiste jalgpallikoondist ootab 24. ja 27. oktoobril traditsiooniline Balti turniir, mis peetakse tänavu Leedus. Peatreener Aleksandra Ševoldajeva nimetas koondise koosseisu 23 mängijat.

Koondisest jäävad vigastuse tõttu kõrvale Jaanika Volkov, Liisa Merisalu ja Sandra Pärn. Isiklikel põhjustel ei kuulu koosseisu Inna Kiss-Zlidnis ja Lisette Tammik.

Eesti on Balti turniiril tiitlikaitsja – mullu teeniti poolfinaalis 2:2 lõppenud normaalaja järel penaltiseerias 3:1 võit Leedu üle ning finaalis alistati Katriin Sauluse debüütväravast Läti koondis tulemusega 1:0. Läbi ajaloo on Eesti naiskond tõstnud Balti turniiri võidukarika pea kohale 12. korral.

Ševoldajeva sõnul keskendub naiskond enne Balti turniiri eelkõige oma mänguplaanile ja vajalikule ettevalmistusele. Poolfinaalis kohtub Eesti Lätiga, kellega on sel aastal juba korra maavõistluses kohtutud, mis lõppes 1:1 viigiga. "Kui võrrelda eelmist Balti turniiri praegusega, siis kõigil koondistel on vahetunud peatreenerid ja mängustiilid on muutunud. Läti on ainus vastane, kellega oleme tänavu kohtunud ja kelle kohta on meil kõige rohkem taustainfot."

Peatreeneri hinnangul on Läti naiskonnal selja taga edukas aasta. "Nad mängivad palju duellidele ja teise palli võitmisele, otsivad kiiresti üles oma ohtlikumad mängijad ning nende mäng on suuresti nende ümber üles ehitatud," kirjeldas ta.

Ševoldajeva lisas, et Eesti on valmis vastase tugevustega arvestama, kuid näeb ka võimalusi ise ohtlik olla. "Teame, mis meid ees ootab ja arvan, et meil on võimalus ise resultatiivsed olla – nende mängustiil jätab selleks teatud ruumid."

Sarnaselt viimaste hooaegadega osaleb turniiril lisaks Eestile, Lätile ja Leedule ka Fääri saarte koondis. Turniiriformaat näeb ette, et esmalt peetakse poolfinaale, mille võitjad kohtuvad finaalis ning kaotajad mängivad kolmanda koha nimel.

Koondis koguneb esmaspäeval, 20. oktoobril ning ühiselt treenitakse veel enne Leetu sõitmist nii Tallinnas kui ka Pärnus.

Poolfinaalis lähevad eestlannad vastamisi Lätiga, kellega pannakse pall mängu 24. oktoobril kell 13.00. Samal päeval kohtuvad omavahel Fääri saared ja Leedu. Finaal ja kolmanda koha mäng peetakse kolm päeva hiljem, 27. oktoobril.

Kõik kohtumised peetakse Leedus Raudondvario staadionil ning Eesti osalusega mängud on nähtavad Soccernet TV otsepildi vahendusel.

Eesti koondise koosseis Balti turniiriks:

Väravavahid

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – KKPK MEDYK Konin (POL) 7/0

Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 2/0

Keiti Kruusmann (10.06.2003) – Viimsi JK 2/0

Kaitsjad

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 94/1

Siret Räämet (31.12.1999) – LASK (AUT) 56/0

Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 18/1

Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 16/0

Maria Orav (07.04.1996) – JK Tallinna Kalev 15/0

Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 6/0

Anett Joandi (04.11.2004) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 63/3

Katrin Kirpu (09.10.2004) – Aland United (FIN) 22/2

Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 20/3

Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 13/1

Liselle Palts (02.12.2005) – Tallinna FC Flora 10/0

Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 7/0

Loviise Männiste (24.02.2008) – FC Elva 6/0

Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Saku Sporting 3/0

Aleksandra Kelli (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka 2/0

Ründajad

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvárosi TC (HUN) 79/14

Emma Treiberg (19.11.2000) – Saku Sporting 39/3

Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora 20/3

Kirkeliis Lillemets (07.12.2005) – Bayer 04 Leverkusen (GER) 6/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva