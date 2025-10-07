X!

Neinar Seli ettevõte jagab Eesti spordi toetuseks 150 000 eurot

Varia
Vasakult: Kristo Seli, Robin Valting, Rasmus Mägi, Kreete Verlin ja Neinar Seli.
Vasakult: Kristo Seli, Robin Valting, Rasmus Mägi, Kreete Verlin ja Neinar Seli. Autor/allikas: Paul Poderat
Varia

Estiko Grupp teatas, et panustab järgmisel aastal Eesti spordi arengusse 150 000 eurot ning avas selleks stipendiumikonkursi, kuhu saavad kandideerida nii tippsportlased kui ka noored talendid.

Estiko Grupp algatas liikumise Team Estiko ning ettevõtte nõukogu esimees ja Eesti Olümpiakomitee endine president Neinar Seli rõhutas, et eesmärk on pakkuda Eesti spordile püsivat tuge.

"Spordi toetamine ei ole meie jaoks ühekordne algatus, vaid teadlik ja pikaajaline valik. Kui tahame, et Eesti sport liiguks edasi, peame looma keskkonna, kus noored saavad kasvada ja tipud areneda. Estiko panus on meie viis tagada, et need võimalused päriselt tekiksid," sõnas Seli pressiteate vahendusel.

Team Estiko stipendiumile saavad kandideerida sportlased ja meeskonnad neljas kategoorias: saavutussportlane, noorsportlane, meeskond ja treener. Toetust võivad taotleda nii tipptasemel sportlased, kes vajavad tuge järgmiste sammude tegemiseks, kui ka noored talendid, kes on alles oma sporditeekonna alguses.

Samuti oodatakse kandideerima meeskondi ja treenereid, kes aitavad kasvatada uut põlvkonda sportlasi. Kandideerimine on avatud 4. novembrini.

"Sport tuletab meelde, kui oluline on üheskoos pingutada. Nii muutub teekond kergemaks ja tulemused paremaks. Stipendiumi kaudu soovime esile tõsta neid, kes sihikindlalt oma eesmärkide poole liiguvad," märkis Estiko Grupi tegevjuht Kristo Seli.

Team Estiko eestkõnelejateks on kergejõustiklane Kreete Verlin, endine võrkpallur ja spordientusiast Robin Valting, kümnevõistleja Karel Tilga, tõkkejooksja Rasmus Mägi ja kõrgushüppaja Karmen Bruus.

Kandideerimisvorm ja täpsem teave on leitav SIIT.

Toimetaja: Henrik Laever

Neinar Seli ettevõte jagab Eesti spordi toetuseks 150 000 eurot

