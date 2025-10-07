X!

Rasmus Mägi uuest spordistipendiumist: proovime näha tulemuste ja persoonide taha

Varia
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Varia

Lõuna-Eestis tegutsev Estiko Grupp käivitas omanimelise tiimi ning soovib tuleval aastal stipendiumi-konkursi kaudu Eesti spordi arengusse panustada 150 000 euroga.

Team Estiko stipendiume jagatakse välja neljas kategoorias. Kandideerida on võimalik kuni 26-aastastel noorsportlastel, saavutussportlastel, võistkondadel, aga ka treeneritel.

Estiko toetab sporti juba aastaid, kuid nüüd soovitakse teha seda varasemast süstemaatilisemalt. "Otsustasime teha konkreetse vormi ja tegelikult anda enda poolt lubadus, et me teeme seda aastast aastasse. Ja et Eesti sport saab Estikoga arvestada," ütles Estiko Grupi tegevjuht Kristo Seli ERR-ile.

Kolmel olümpial finaalis jooksnud Rasmus Mägi on Estikolt järjepidevat toetust saanud 2019. aastast. Parematel juhtudel on erasponsorite panus tõkkejooksja ühe aasta eelarvest moodustanud üle 50 protsendi.

Kuidas oleks tippsporti peensusteni tundva Mägi arvates mõistlik stipendiumiks mõeldud summat ehk 150 000 eurot jagada? Rohkem stipendiaate tähendab ju üldprintsiibis väiksemat toetussummat.

"Proovida näha nende tulemuste taha ja persoonide taha. Kindlasti aastad on erinevad. Kandidaadid on erinevad. Mõnel aastal võib-olla on mõistlik jagada see toetus suurema hulka inimeste vahel," sõnas Mägi.

"Teistel aastatel, tõesti, kui on näha kelleski potentsiaali, kes seda abi tõesti vajab ja suudab ka seda vastutust selle toetuse saamise eest kanda, siis sellistel aastatel jällegi võib-olla oleks soovitus jagada see toetus väiksema sportlaste hulga vahel."

Tuleva aasta stipendiumidele saab kandideerida 4. novembrini. Kandideerimisvorm ja täpsem teave on leitav SIIT.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

07.10

Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

07.10

Floralt skalbi võtnud Sportingu treener: teised tiimid on kõvasti juurde pannud

07.10

Rasmus Mägi uuest spordistipendiumist: proovime näha tulemuste ja persoonide taha

07.10

Venemaa rühmadele EM-il medali kaotanud Rebasesabad koguvad vormi MM-iks

07.10

ETV spordisaade, 7. oktoober

07.10

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest Uuendatud

07.10

Norra suusaäss lõpetas kõigest 24-aastaselt karjääri

07.10

Uku Jürjendal teeb profipoksi debüüdi: loodetavasti ma ei tee mõnda jalalööki

07.10

Glinka laeks jäi Challengeri turniiril avaring

07.10

Oktoobrikuu koondiseaken jääb praegusel kujul viimaseks

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

06.10

VIDEO | Muurinen jätkas Partizani debüüdis sealt, kus EM-il pooleli jäi

06.10

Tipptennisistil sai jaks otsa: olen jõudnud murdepunkti

06.10

Rovanperä: meil hakkab tiitliheitluses aeg otsa saama

07.10

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest Uuendatud

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Euroliiga meeskond ladus Treieri klubi korvi palle täis

07.10

Eesti maletajad panid soomlannad paika

07.10

Tartu Ülikool täienes ameeriklasest keskmängijaga

06.10

Tallinnas selgitati välja Eesti meistrid klassikalises jõutõstmises

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo