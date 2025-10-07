Rasmus Mägi uuest spordistipendiumist: proovime näha tulemuste ja persoonide taha

Team Estiko stipendiume jagatakse välja neljas kategoorias. Kandideerida on võimalik kuni 26-aastastel noorsportlastel, saavutussportlastel, võistkondadel, aga ka treeneritel.

Estiko toetab sporti juba aastaid, kuid nüüd soovitakse teha seda varasemast süstemaatilisemalt. "Otsustasime teha konkreetse vormi ja tegelikult anda enda poolt lubadus, et me teeme seda aastast aastasse. Ja et Eesti sport saab Estikoga arvestada," ütles Estiko Grupi tegevjuht Kristo Seli ERR-ile.

Kolmel olümpial finaalis jooksnud Rasmus Mägi on Estikolt järjepidevat toetust saanud 2019. aastast. Parematel juhtudel on erasponsorite panus tõkkejooksja ühe aasta eelarvest moodustanud üle 50 protsendi.

Kuidas oleks tippsporti peensusteni tundva Mägi arvates mõistlik stipendiumiks mõeldud summat ehk 150 000 eurot jagada? Rohkem stipendiaate tähendab ju üldprintsiibis väiksemat toetussummat.

"Proovida näha nende tulemuste taha ja persoonide taha. Kindlasti aastad on erinevad. Kandidaadid on erinevad. Mõnel aastal võib-olla on mõistlik jagada see toetus suurema hulka inimeste vahel," sõnas Mägi.

"Teistel aastatel, tõesti, kui on näha kelleski potentsiaali, kes seda abi tõesti vajab ja suudab ka seda vastutust selle toetuse saamise eest kanda, siis sellistel aastatel jällegi võib-olla oleks soovitus jagada see toetus väiksema sportlaste hulga vahel."

Tuleva aasta stipendiumidele saab kandideerida 4. novembrini. Kandideerimisvorm ja täpsem teave on leitav SIIT.