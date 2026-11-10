X!

Team Estiko stipendiaatide sekka kuuluvad nii Beljajeva, Sildaru kui Uusorg

Varia
Team Estiko 2027. aasta stipendiaadid
Team Estiko 2027. aasta stipendiaadid Autor/allikas: Team Estiko
Varia

Estiko Grupp kuulutas välja Team Estiko teise lennu stipendiaadid, kelle vahel jagatakse 2027. aasta hooajaks kokku 100 000 eurot. Tänavu laekus stipendiumiprogrammi 543 avaldust kümnete spordialade esindajatelt. Toetuse pälvisid nii noor- ja saavutussportlased kui ka treenerid.

Kõige rohkem avaldusi laekus kergejõustiku, ujumise, jalgrattaspordi, purjetamise ja sõudmise esindajatelt. Arvukalt oli kandideerijaid ka laskesuusatamise, tennise, saalihoki, vehklemise ja murdmaasuusatamise aladelt. 

Estiko Grupi tegevjuhi Kristo Seli sõnul näitab suur kandideerijate arv, et vajadus sportlaste ja treenerite toetamise järele on jätkuvalt suur.

"Kõigi soovijateni me paraku ei jõua, kuid 100 000 euro suuruse stipendiumifondiga saame anda oma panuse mitmekümne sportlase ja treeneri tegemistesse. Heade tulemusteni jõudmine nõuab aega, järjepidevat tööd ja sageli ka teiste inimeste tuge. Loodame, et stipendium aitab sportlastel oma eesmärkidele lähemale jõuda," ütles Kristo Seli.

Estiko Grupi nõukogu esimehe Neinar Seli sõnul on spordi toetamisel oluline arvestada nii sportlaste vajaduste kui ka treeningtingimustega. "Olen ise aastaid spordiga tegelenud ja tean, kui palju sõltub tulemus treeningutingimustest, varustusest ja inimestest, kes sportlase kõrval seisavad. Andest ja tahtmisest üksi alati ei piisa. Eriti oluline on toetus noortele, kelle sportlastee on alles algamas," märkis ta.

Stipendiumile said kandideerida saavutussportlased, treenerid ja kuni 26-aastased noorsportlased. Team Estiko stipendiumiprogramm käivitati 2025. aastal. Esimesel kandideerimisaastal laekus üle 650 avalduse ning stipendiumid määrati kuuele saavutussportlasele, 15 noorsportlasele, kahele treenerile ja kahele meeskonnale.

Team Estiko 2027. aasta stipendiaadid:

Saavutussportlased 

Julia Beljajeva - vehklemine
Henry Sildaru - freestyle-suusatamine
Emma-Melis Aktas - judo
Kregor Zirk - ujumine
Sten-Erik Iir - vasaraheide
Viola Hambidge - tõkkejooks

Noorsportlased

Rosibel Marii Kaldvee – laskesuusatamine
Robin Steven Kaldvee – laskesuusatamine
Eliisa Kikerpill – vehklemine
Tartu Suusaklubi noored
Adeele Jaht – jalgrattur
Sebastian Suppi – jalgrattur
Meribel Tamsalu – tennis
Aleksander Metsmaker – kümnevõistlus
Johanna Tšekenjuk- maadlus
Anna Maria Millend – tõkkejooks
Katarina Verst – kettaheide
Ann Marii Kivikas – sprinter
Riko Raimond Kubja – sõudmine
Mia Mireia Uusorg – seitsmevõistlus

Treenerid

Mart Olman – kergejõustik
Ott-Erik Kalmus – ÜKE

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

19:59

Glinka alustas endise maailma 18. reketi vastu võimsalt, ent kaotas mängu

19:05

Brasiilia korvpallilegend on 43-aastaselt Euroliigasse naasmas

18:44

Kurlinguliit leidis uue tegevjuhi

18:12

Team Estiko stipendiaatide sekka kuuluvad nii Beljajeva, Sildaru kui Uusorg

17:39

Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse tegevused viiakse EOK koosseisu

16:58

Vigastusest taastunud Asi enne EM-valikmänge: eesmärk on mõlemad võita

16:17

Golfirahvas nägi noorimat profiturnee võitjat pea sajandi jooksul

15:46

Itaaliast lahkunud Vene ei saanud Derthona eest kordagi väljakule

15:07

Eesti veepallurid said Tšehhis ühe võidu, Melnik oli parim väravakütt

14:02

Maailmameistriga paaris sõitnud Steinburg lõpetas Lõuna-Aafrikas viiendana

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

30.10

Eesti kurlingunaiskond mängis tugeva Šotimaa vastu edu maha

19.10

Tarmo Klaar: Ralf Aroni tulevik suures autospordis on kindlustatud

19.10

Suur lugu: kas rahvaspordist on saamas luksuskaup?

19.10

Aava: kui otsust teha 15 etappi poleks tulnud, siis ei oleks Eesti MM-kalendrisse mahtunud

13.10

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

10:31

Venemaale soodsa otsuse langetanud CAS-i kohtunik külastas eelnevalt Moskvat

09.11

FIS lubab viiekordse olümpiamedalisti suusarajale, Bolšunov endiselt puudu

13:08

FIA-lt reeglite muutmist ootav Solberg võib loobuda Monte Carlos pingutamast

09:32

Prantsuse judotäht Teddy Riner pürgib presidendiks

09.11

Läti jooksutäht lõpetas kõigest 22-aastaselt karjääri

09.11

Igor Prinsi ja Pärnu Vapruse teed läksid lahku

09.11

Venno alustas uues riigis edukalt, Viiber pälvis Saksamaal MVP auhinna

13:31

Suusahüpete eksmaailmameister ja eksmaailmarekordiomanik lõpetas karjääri

09.11

Konkurendi viimane hüpe jättis Vuksi noorte olümpial medalita

09.11

Haljalast lahkunud Martin Müürsepp taasliitus Pärnuga

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo