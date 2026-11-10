Team Estiko stipendiaatide sekka kuuluvad nii Beljajeva, Sildaru kui Uusorg
Estiko Grupp kuulutas välja Team Estiko teise lennu stipendiaadid, kelle vahel jagatakse 2027. aasta hooajaks kokku 100 000 eurot. Tänavu laekus stipendiumiprogrammi 543 avaldust kümnete spordialade esindajatelt. Toetuse pälvisid nii noor- ja saavutussportlased kui ka treenerid.
Kõige rohkem avaldusi laekus kergejõustiku, ujumise, jalgrattaspordi, purjetamise ja sõudmise esindajatelt. Arvukalt oli kandideerijaid ka laskesuusatamise, tennise, saalihoki, vehklemise ja murdmaasuusatamise aladelt.
Estiko Grupi tegevjuhi Kristo Seli sõnul näitab suur kandideerijate arv, et vajadus sportlaste ja treenerite toetamise järele on jätkuvalt suur.
"Kõigi soovijateni me paraku ei jõua, kuid 100 000 euro suuruse stipendiumifondiga saame anda oma panuse mitmekümne sportlase ja treeneri tegemistesse. Heade tulemusteni jõudmine nõuab aega, järjepidevat tööd ja sageli ka teiste inimeste tuge. Loodame, et stipendium aitab sportlastel oma eesmärkidele lähemale jõuda," ütles Kristo Seli.
Estiko Grupi nõukogu esimehe Neinar Seli sõnul on spordi toetamisel oluline arvestada nii sportlaste vajaduste kui ka treeningtingimustega. "Olen ise aastaid spordiga tegelenud ja tean, kui palju sõltub tulemus treeningutingimustest, varustusest ja inimestest, kes sportlase kõrval seisavad. Andest ja tahtmisest üksi alati ei piisa. Eriti oluline on toetus noortele, kelle sportlastee on alles algamas," märkis ta.
Stipendiumile said kandideerida saavutussportlased, treenerid ja kuni 26-aastased noorsportlased. Team Estiko stipendiumiprogramm käivitati 2025. aastal. Esimesel kandideerimisaastal laekus üle 650 avalduse ning stipendiumid määrati kuuele saavutussportlasele, 15 noorsportlasele, kahele treenerile ja kahele meeskonnale.
Team Estiko 2027. aasta stipendiaadid:
Saavutussportlased
Julia Beljajeva - vehklemine
Henry Sildaru - freestyle-suusatamine
Emma-Melis Aktas - judo
Kregor Zirk - ujumine
Sten-Erik Iir - vasaraheide
Viola Hambidge - tõkkejooks
Noorsportlased
Rosibel Marii Kaldvee – laskesuusatamine
Robin Steven Kaldvee – laskesuusatamine
Eliisa Kikerpill – vehklemine
Tartu Suusaklubi noored
Adeele Jaht – jalgrattur
Sebastian Suppi – jalgrattur
Meribel Tamsalu – tennis
Aleksander Metsmaker – kümnevõistlus
Johanna Tšekenjuk- maadlus
Anna Maria Millend – tõkkejooks
Katarina Verst – kettaheide
Ann Marii Kivikas – sprinter
Riko Raimond Kubja – sõudmine
Mia Mireia Uusorg – seitsmevõistlus
Treenerid
Mart Olman – kergejõustik
Ott-Erik Kalmus – ÜKE
Toimetaja: Anders Nõmm