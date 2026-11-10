Team Estiko stipendiaatide sekka kuuluvad nii Beljajeva, Sildaru kui Uusorg

Estiko Grupp kuulutas välja Team Estiko teise lennu stipendiaadid, kelle vahel jagatakse 2027. aasta hooajaks kokku 100 000 eurot. Tänavu laekus stipendiumiprogrammi 543 avaldust kümnete spordialade esindajatelt. Toetuse pälvisid nii noor- ja saavutussportlased kui ka treenerid.

Kõige rohkem avaldusi laekus kergejõustiku, ujumise, jalgrattaspordi, purjetamise ja sõudmise esindajatelt. Arvukalt oli kandideerijaid ka laskesuusatamise, tennise, saalihoki, vehklemise ja murdmaasuusatamise aladelt.

Estiko Grupi tegevjuhi Kristo Seli sõnul näitab suur kandideerijate arv, et vajadus sportlaste ja treenerite toetamise järele on jätkuvalt suur.

"Kõigi soovijateni me paraku ei jõua, kuid 100 000 euro suuruse stipendiumifondiga saame anda oma panuse mitmekümne sportlase ja treeneri tegemistesse. Heade tulemusteni jõudmine nõuab aega, järjepidevat tööd ja sageli ka teiste inimeste tuge. Loodame, et stipendium aitab sportlastel oma eesmärkidele lähemale jõuda," ütles Kristo Seli.

Estiko Grupi nõukogu esimehe Neinar Seli sõnul on spordi toetamisel oluline arvestada nii sportlaste vajaduste kui ka treeningtingimustega. "Olen ise aastaid spordiga tegelenud ja tean, kui palju sõltub tulemus treeningutingimustest, varustusest ja inimestest, kes sportlase kõrval seisavad. Andest ja tahtmisest üksi alati ei piisa. Eriti oluline on toetus noortele, kelle sportlastee on alles algamas," märkis ta.

Stipendiumile said kandideerida saavutussportlased, treenerid ja kuni 26-aastased noorsportlased. Team Estiko stipendiumiprogramm käivitati 2025. aastal. Esimesel kandideerimisaastal laekus üle 650 avalduse ning stipendiumid määrati kuuele saavutussportlasele, 15 noorsportlasele, kahele treenerile ja kahele meeskonnale.

Team Estiko 2027. aasta stipendiaadid:

Saavutussportlased

Julia Beljajeva - vehklemine

Henry Sildaru - freestyle-suusatamine

Emma-Melis Aktas - judo

Kregor Zirk - ujumine

Sten-Erik Iir - vasaraheide

Viola Hambidge - tõkkejooks

Noorsportlased

Rosibel Marii Kaldvee – laskesuusatamine

Robin Steven Kaldvee – laskesuusatamine

Eliisa Kikerpill – vehklemine

Tartu Suusaklubi noored

Adeele Jaht – jalgrattur

Sebastian Suppi – jalgrattur

Meribel Tamsalu – tennis

Aleksander Metsmaker – kümnevõistlus

Johanna Tšekenjuk- maadlus

Anna Maria Millend – tõkkejooks

Katarina Verst – kettaheide

Ann Marii Kivikas – sprinter

Riko Raimond Kubja – sõudmine

Mia Mireia Uusorg – seitsmevõistlus

Treenerid

Mart Olman – kergejõustik

Ott-Erik Kalmus – ÜKE