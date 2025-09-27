Mets kuulus pika vigastuspausi järel esmakordselt koosseisu

Eesti jalgpallikoondise kapten Karol Mets lõpetas laupäeval ametlikult oma vigastuspausi, kui kaitsja kuulus St. Pauli koosseisu.

Mullu novembris Eesti koondist esindades põlvekõõlust vigastanud Mets käis kevadel operatsioonil ning naasis St. Pauli trenni augusti alguses. Vigastuspaus sai aga laupäeval, 27. septembril ametlikult läbi, kui Mets istus esimest korda pärast eelmise aasta novembrit vahetuspingil.

Kodupubliku ees mänginud St. Pauli jäi tunamulluse Saksa meistri Leverkuseni Bayeri vastu 25. minutil kaotusseisu, kui Edmond Tapsoba väravani jõudis. Seitse minutit hiljem oli tablool aga viik, kui Hauke Wahl värava lõi. Kohtumine lõppes siiski eestlase klubi jaoks valusalt, sest Ernest Poku viis 58. minutil Leverkuseni lõplikult juhtima.

St. Pauli on sel hooajal võitnud kaks mängu, viigistanud ühe ja kaotanud kaks. Seitsme punktiga jätkatakse liigatabelis seitsmendal real.

4. oktoobril toimub Bundesligas eestlaste kohtumine, kui Mets ja St. Pauli sõidavad külla Karl Jakob Heinale ja Bremeni Werderile. Hein tegi alles päev tagasi Bundesligas särava debüüdi, kuid liigatabelis jätkatakse nelja punktiga 14. kohal.