Kalev/Cramo avas Eesti-Läti liigas võiduarve, Tartu seljatas Keila KK

Korvpall
BC Kalev/Cramo
BC Kalev/Cramo Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti-Läti korvpalliliigas maitsesid pühapäeval võidurõõmu BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks & Moorits.

Nädala sees peetud avamängus Tartu Ülikoolile alistunud Kalev/Cramo avas pühapäeval võiduarve, kui võõras saalis saadi Viimsist jagu tulemusega 100:82 (31:11, 16:17, 26:29, 27:25). Juhtohjad olid kogu mängu vältel kindlalt kalevlaste valduses.

Hugo Toom ja Tyson Acuff kogusid võitjate parimatena mõlemad 15 punkti ning mitmekülgse partiiga sai hakkama Erik Makke, kes viskas 14 punkti, jagas viis tulemuslikku söötu ja hankis kolm lauapalli. Märt Rosenthal ei suutnud kohtumist lõpuni mängida, sest vigastas avapoolaja lõpus kukkumise tagajärjel põlve.

Kaspar Kuusmaa tõi üleplatsimehena Viimsi kasuks 19 silma, lisaks andis kuus resultatiivset söötu ja hankis viis lauapalli. Viimsi jaoks oli tegu hooaja avamänguga.

Tartu Ülikool kirjutas tabelisse teise järjestikuse võidu, alistades kodus kuue punktiga Keila KK 89:83 (21:16, 23:17, 30:12, 15:38).

Tartlased juhtisid kolmanda veerandi lõpuks 29 punktiga, kuid Keilal õnnestus kaks minutit enne lõppu vähendada vahe kolme punkti peale. Martin Paasoja andis seejärel täpse kolmesega Tartu Ülikoolile vajalikku hingamisruumi ning Keila enam lähemale ei pääsenud.

Karl Johan Lips tõi võitjate parimana 19 punkti ja võttis kaheksa lauapalli. Malcolm Bernard lisas võitu 18 ja Paasoja 12 silma. Keila särgis sooritas kaksikduubli Quion Burns, kes viskas 29 punkti ja noppis 10 lauapalli.

Keila KK on kaotanud mõlemad seni peetud kohtumised.

Toimetaja: Henrik Laever

