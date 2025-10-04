X!

Horse Show kuue takistusega sõidu võit jäi Eestisse

Ratsasport
Gunnar Klettenberg ja San Sebastian 2025. aasta International Horse Show'l
Gunnar Klettenberg ja San Sebastian 2025. aasta International Horse Show'l Autor/allikas: Anett Jaadla
Ratsasport

Tallinn International Horse Show raames peetud põnevas kuue takistusega sõidus saavutasid Jessica Raide ja Gunnar Klettenberg viigi, ületades puhtalt takistuse kõrgusel 175 cm.

Raide ületas takistuse puhtalt hobusel Commander Z ning Klettenberg hobusel San Sebastian. Võistluse algkõrguseks oli 150 cm. 

Kuue takistusega sõidule eelnenud päeva põhisõidu, 145 cm ümberhüpetega parkuuri võitis John Antell hobusega I'Intouchable Soomest. Teine koht läks samuti Soome sportlasele Petra Heikkinenile hobusel Oechie-K. Kolmandaks tuli Läti võistluspaar, Laura Penele hobusel Let's Fly Z. Parima eestlasena saavutas Renek Rosenberg hobusel Ciorana TT auhinnalise seitsmenda koha. Kokku osales võistlusel 46 sportlast, kellest kolm läbisid nii põhiparkuuri kui ümberhüpped vigadeta.

Väikse ringi sõidu, puhtus-kiirusparkuuri kõrgusel 135 cm võitis Brasiilia sportlane Vinicius Paulino Pereira Silva hobusega Selecta Van Scherpendonder. Teine koht läks Leetu Andrius Petrovasele hobusel Bazooka Joe. Kolmandaks tuli Soome võistluspaar, Sani Illi hobusel Henriette He'Las. Eesti parimana saavutas Jüri Sokolovski Hobusega Cornet's Cormint auhinnalise neljanda koha. Kokku osales võistlusel 34 sportlast, kellest 13 läbis parkuuri vigadeta.

Laupäevase esimese rahvusvahelise võistluse, U25 vanuseklassi sportlastele avatud kiirusparkuuri kõrgusel 135 cm, võitis Laura Burgyte hobusega Catalina Leedust. Teine koht läks Soome, selle võitis Isabel Olsson hobusega Haya. Kolmandaks tuli Usbekistani võistluspaar, Abdurakhmon Abdullaev hobusel Otto van de Achterhoek. Eesti parimana saavutas Ralf Ellermann hobusel Zander JT auhinnalise neljanda koha.

Noorte hobuste parkuurile eelnenud rahvusvahelise noortele ratsanikele avatud parkuuri kõrgusel 135 cm võitis Laura Burgyte hobusega Catalina Leedust. Veidi enam kui kahe sekundi võrra aeglasema sõidu teinud Berit Lehtsaar hobusel Solei Solei saavutas sõidus teise koha. Kolmandaks tulid Sani Illi ja Backwoods Challenger Soomest.

Tallinn International Horse Show läheb pühapäeval edasi takistussõidu maailmakarika etapiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

04.10

Serviti võitis käsipalli Balti liigas Soome klubi üle noatera

04.10

Eesti võrkpallikoondis kohtub EM-il ka Cretu juhendatava Serbiaga

04.10

Horse Show kuue takistusega sõidu võit jäi Eestisse

04.10

Soomer pani edukale hooajale vinge punkti: nagu oleks WRC2 autoga poodiumil

04.10

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude

04.10

ETV spordisaade, 4. oktoober

04.10

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

04.10

Pool tundi vähemuses mänginud Flora säilitas koondisepausiks esikoha

04.10

U-17 jalgpallikoondis kaotas valiksarjas südika partii järel Ukrainale

04.10

Eelviimaselt kohalt alustanud Arand tõusis Shanghai GP-l neljandaks

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

04.10

Keenialane püstitas Tartu Linnamaratonil rajarekordi, Ränkel teine

04.10

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

03.10

Žalgiris sai valju kodupubliku ees ka tiitlikaitsjast jagu

04.10

Hein hoidis Metsata St. Pauli nullil ja Werder sai esimese koduvõidu Uuendatud

03.10

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed

04.10

Rannula ja Tass alustasid kõrgliiga hooaega võidukalt

03.10

Tehvandil avati laskesuusatamise MM-i jaoks uus spordihall

03.10

FIS-i suusajuht: USA suusatäht tõmbab pärast hooaega karjäärile joone alla

03.10

Värske Euroopa meister tabas üheksa kaugviset ja Bayern sai esimese võidu

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo