Horse Show kuue takistusega sõidu võit jäi Eestisse
Tallinn International Horse Show raames peetud põnevas kuue takistusega sõidus saavutasid Jessica Raide ja Gunnar Klettenberg viigi, ületades puhtalt takistuse kõrgusel 175 cm.
Raide ületas takistuse puhtalt hobusel Commander Z ning Klettenberg hobusel San Sebastian. Võistluse algkõrguseks oli 150 cm.
Kuue takistusega sõidule eelnenud päeva põhisõidu, 145 cm ümberhüpetega parkuuri võitis John Antell hobusega I'Intouchable Soomest. Teine koht läks samuti Soome sportlasele Petra Heikkinenile hobusel Oechie-K. Kolmandaks tuli Läti võistluspaar, Laura Penele hobusel Let's Fly Z. Parima eestlasena saavutas Renek Rosenberg hobusel Ciorana TT auhinnalise seitsmenda koha. Kokku osales võistlusel 46 sportlast, kellest kolm läbisid nii põhiparkuuri kui ümberhüpped vigadeta.
Väikse ringi sõidu, puhtus-kiirusparkuuri kõrgusel 135 cm võitis Brasiilia sportlane Vinicius Paulino Pereira Silva hobusega Selecta Van Scherpendonder. Teine koht läks Leetu Andrius Petrovasele hobusel Bazooka Joe. Kolmandaks tuli Soome võistluspaar, Sani Illi hobusel Henriette He'Las. Eesti parimana saavutas Jüri Sokolovski Hobusega Cornet's Cormint auhinnalise neljanda koha. Kokku osales võistlusel 34 sportlast, kellest 13 läbis parkuuri vigadeta.
Laupäevase esimese rahvusvahelise võistluse, U25 vanuseklassi sportlastele avatud kiirusparkuuri kõrgusel 135 cm, võitis Laura Burgyte hobusega Catalina Leedust. Teine koht läks Soome, selle võitis Isabel Olsson hobusega Haya. Kolmandaks tuli Usbekistani võistluspaar, Abdurakhmon Abdullaev hobusel Otto van de Achterhoek. Eesti parimana saavutas Ralf Ellermann hobusel Zander JT auhinnalise neljanda koha.
Noorte hobuste parkuurile eelnenud rahvusvahelise noortele ratsanikele avatud parkuuri kõrgusel 135 cm võitis Laura Burgyte hobusega Catalina Leedust. Veidi enam kui kahe sekundi võrra aeglasema sõidu teinud Berit Lehtsaar hobusel Solei Solei saavutas sõidus teise koha. Kolmandaks tulid Sani Illi ja Backwoods Challenger Soomest.
Tallinn International Horse Show läheb pühapäeval edasi takistussõidu maailmakarika etapiga.
Toimetaja: Anders Nõmm