Horse Show kuue takistusega sõidu võit jäi Eestisse

Noorte hobuste parkuurile eelnenud rahvusvahelise noortele ratsanikele avatud parkuuri kõrgusel 135 cm võitis Laura Burgyte hobusega Catalina Leedust. Veidi enam kui kahe sekundi võrra aeglasema sõidu teinud Berit Lehtsaar hobusel Solei Solei saavutas sõidus teise koha. Kolmandaks tulid Sani Illi ja Backwoods Challenger Soomest.

Laupäevase esimese rahvusvahelise võistluse, U25 vanuseklassi sportlastele avatud kiirusparkuuri kõrgusel 135 cm, võitis Laura Burgyte hobusega Catalina Leedust. Teine koht läks Soome, selle võitis Isabel Olsson hobusega Haya. Kolmandaks tuli Usbekistani võistluspaar, Abdurakhmon Abdullaev hobusel Otto van de Achterhoek. Eesti parimana saavutas Ralf Ellermann hobusel Zander JT auhinnalise neljanda koha.

Kuue takistusega sõidule eelnenud päeva põhisõidu, 145 cm ümberhüpetega parkuuri võitis John Antell hobusega I'Intouchable Soomest. Teine koht läks samuti Soome sportlasele Petra Heikkinenile hobusel Oechie-K. Kolmandaks tuli Läti võistluspaar, Laura Penele hobusel Let's Fly Z. Parima eestlasena saavutas Renek Rosenberg hobusel Ciorana TT auhinnalise seitsmenda koha. Kokku osales võistlusel 46 sportlast, kellest kolm läbisid nii põhiparkuuri kui ümberhüpped vigadeta.

Raide ületas takistuse puhtalt hobusel Commander Z ning Klettenberg hobusel San Sebastian. Võistluse algkõrguseks oli 150 cm.

Tallinn International Horse Show raames peetud põnevas kuue takistusega sõidus saavutasid Jessica Raide ja Gunnar Klettenberg viigi, ületades puhtalt takistuse kõrgusel 175 cm.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: