Tehvandil avati laskesuusatamise MM-i jaoks uus spordihall

Foto: ERR
Tehvandil avati reedel pidulikult sealne tugiteenuste keskus ehk Tehvandi Hall. Mitme-etapiline ehitus vältab veel aga mitu aastat.

Esimene valminud etapp ehk suur pallimängude saal avati sümboolsete saalihokivisetega. Saal pakub treeningvõimalusi paarikümnele spordialale ja tagab vajalikud tingimused ajakirjanikele, kes tulevad Otepääle kajastama 2027. aasta laskesuusatamise MM-i.

Ees ootab veel kolme tähtsa etapi – jõusaali, spordimeditsiini osa ja taastuskeskuse – lõpetamine. "Ta on väga multifunktsionaalne. Ta on meil arvestatud ka selleks, et kui me räägime spordist, siis siin saab teha ka spordikonverentse," ütles Tehvandi Spordikeskus SA juhatuse liige Kristjan Karis.

"Tugevvoolu ja nõrkvoolu võimalused on siin kõik tehtud, kuna laskesuusatamise maailmameistrivõistlused seda meilt nõuavad. Aga selles saalis hetkel veel neid tarku kaameraid ja lahendusi ei ole. Ja see on teadlikult niimoodi," jätkas Karis. "Aga see ei tähenda, et neid tulevikus ei tule. See, mis praegu toimub spordianalüütikas ja AI arenguga – oleks lihtsalt natukene ennatlik kohe praegu hakata jooksma ja midagi tegema."

Tehvandi keskus peab lähiaastatel muuhulgas investeerima 90 meetri hüppemäe korrastamisse. Saali lisandumisega tekib suurem nõudlus majutuskohtade järele. Kokkuvõttes tuleb keskusel omatulu osakaalu suurendada. Sest uhke hoonegi nõuab ju järgmisi rahasüste.

"Kõige negatiivsem stsenaarium on see, et alles 2030. aastal on kõik valmis," tõdes Karis, kes oli jõusaali osas siiski optimistlikum. "Ma panen kiiresti hanke üles, kõik on ette valmistatud. Ja olen suhteliselt kindel, et järgmise aasta juuniks on meil uus jõusaal olemas."

Hoone kõrval avati Tehvandil ka mälestustähis suusaprofessor Hans Grossile. Seda pedagoogi ja teadlase sajandal sünniaastapäeval.

