X!

Raag: kuidagi juhtus nii, et jäin kolmandaks

Ratsasport
Foto: ERR
Ratsasport

Pühapäeval Tallinnas maailmakarika punkte noolivad ratsutajad tegid täna Tallinnas oma hobustega hea soojenduse. Urmas Raag oli Verdictil kolmas, My Relander Experdil neljas. Ühtekokku läbis 140-sentimeetriste kõrgustega parkuuri puhtalt kaheksa eestlast.

Reedel alanud Tallinn International Horse Show' põhisõidu, 140-sentimeetriste kõrgustega parkuuri võitis lätlane Kristaps Neretnieks. Eestlastest sai kõrgeima, kolmanda koha Urmas Raag hobusel Verdict.

"Võib-olla, kes riskisid lõpus kiiremini - mul ei olnudki seda plaani, et lähen sinna seda sõitu võitma - ma läksin lihtsalt seda sõitu sõitma ja kuidagi juhtus nii, et ma jäin kolmandaks," sõnas Raag ERR-ile.

Seda hoolimata tõsiasjast, et Raagi hobusele Verdictile ei meeldi hallis võistelda. Eelmisel aastal tuli MK-etapil maha viimane tõke, sel aastal loodab Raag vigade parandust teha. "Ta natuke kardab inimesi ja nüüd oli ka autasustamisel näha, et kui rahvas plaksutas ja huilgas, siis tal natuke katus sõidab. Aga ma oskan sellega käituda ja seda ette valmistada, et ma loodan, et Grand Prix' lõpus ta alles saab aru, et ta on nulliga hüpanud," ütles Raag.

Puhtalt hüppajaid oli 17, neist kaheksa eestlased. My Relander Experdiga sõitis end neljandaks. "Me plaanisime natuke rahulikumalt võtta, üritame säästa tähtsamateks sõitudeks, aga Expert oli väga tubli, väga kuulekas ja kõik läks plaanipäraselt," sõnas Relander. "Ootame hea meelega tulevaid sõite."

Sel hooajal on Relander võistluste asemel keskendunud rohkem noorte hobuste leidmisele, koostööle kasvatajate ja omanikega - mõtted liiguvad juba ka kolme aasta pärast toimuva olümpia suunal, kuhu pürgimiseks on aga vaja õige hobune leida.

Experdiga loodab ta siiski ka pühapäevasel MK-etapil hea sõidu teha. "Anname endast parima ja vaatame, kui kaugele me jõuame. Muidugi, me sõitsime kaugele välja, tahame häid tulemusi teha, aga tegemist on loomadega ja alustame alles sisehooaega. Head sõidud on kõige tähtsamad," ütles Relander.

Laupäeval hommikul peetakse International Horse Show raames ka koolisõidu ning pühapäeval takistussõidu maailmakarika etapp, mida kantakse üle ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

23:18

Žalgiris sai valju kodupubliku ees ka tiitlikaitsjast jagu

22:46

ETV spordisaade, 3. oktoober

22:26

Tehvandil avati laskesuusatamise MM-i jaoks uus spordihall

21:57

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed Uuendatud

21:52

Raag: kuidagi juhtus nii, et jäin kolmandaks

21:50

Arandist sai noorim veemoto F1 sarjas kvalifikatsiooni võitnud sõitja Uuendatud

21:17

Virves näitas Horvaatias head tempot, Jürgensoni tabas ebaõnn

20:49

Yamali vigastus tekitas Barcelona ja koondise treenerite vahel pingeid

20:17

Horse Show avapäeva parim eestlane oli Raag, võitis Läti olümpiasportlane

19:51

FIS-i president: USA suusatäht tõmbab pärast hooaega karjäärile joone alla

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

08:53

Värske Euroopa meister tabas üheksa kaugviset ja Bayern sai esimese võidu

02.10

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

02.10

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

21:57

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed Uuendatud

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

02.10

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

02.10

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

02.10

Populaarsel ratsavõistlusel annavad tooni ka välismaa eestlased

02.10

Kategooriaid muutnud tõstmise MM algas maailmarekordiga

08:06

Saaremaa ralli stardis on ka Aava, Murakas osaleb 35. korda

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo