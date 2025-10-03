Raag: kuidagi juhtus nii, et jäin kolmandaks

Reedel alanud Tallinn International Horse Show' põhisõidu, 140-sentimeetriste kõrgustega parkuuri võitis lätlane Kristaps Neretnieks. Eestlastest sai kõrgeima, kolmanda koha Urmas Raag hobusel Verdict.

"Võib-olla, kes riskisid lõpus kiiremini - mul ei olnudki seda plaani, et lähen sinna seda sõitu võitma - ma läksin lihtsalt seda sõitu sõitma ja kuidagi juhtus nii, et ma jäin kolmandaks," sõnas Raag ERR-ile.

Seda hoolimata tõsiasjast, et Raagi hobusele Verdictile ei meeldi hallis võistelda. Eelmisel aastal tuli MK-etapil maha viimane tõke, sel aastal loodab Raag vigade parandust teha. "Ta natuke kardab inimesi ja nüüd oli ka autasustamisel näha, et kui rahvas plaksutas ja huilgas, siis tal natuke katus sõidab. Aga ma oskan sellega käituda ja seda ette valmistada, et ma loodan, et Grand Prix' lõpus ta alles saab aru, et ta on nulliga hüpanud," ütles Raag.

Puhtalt hüppajaid oli 17, neist kaheksa eestlased. My Relander Experdiga sõitis end neljandaks. "Me plaanisime natuke rahulikumalt võtta, üritame säästa tähtsamateks sõitudeks, aga Expert oli väga tubli, väga kuulekas ja kõik läks plaanipäraselt," sõnas Relander. "Ootame hea meelega tulevaid sõite."

Sel hooajal on Relander võistluste asemel keskendunud rohkem noorte hobuste leidmisele, koostööle kasvatajate ja omanikega - mõtted liiguvad juba ka kolme aasta pärast toimuva olümpia suunal, kuhu pürgimiseks on aga vaja õige hobune leida.

Experdiga loodab ta siiski ka pühapäevasel MK-etapil hea sõidu teha. "Anname endast parima ja vaatame, kui kaugele me jõuame. Muidugi, me sõitsime kaugele välja, tahame häid tulemusi teha, aga tegemist on loomadega ja alustame alles sisehooaega. Head sõidud on kõige tähtsamad," ütles Relander.

Laupäeval hommikul peetakse International Horse Show raames ka koolisõidu ning pühapäeval takistussõidu maailmakarika etapp, mida kantakse üle ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis.