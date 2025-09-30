Tallinn International Horse Show toob kokku regiooni ratsaspordi paremiku

Reedel algav Tallinn International Horse Show toob kokku enam kui 170 tippratsanikku enam kui 210 hobusel nii meie regioonist kui ka mujalt. Kaugeimad osalejad saabuvad tänavu Usbekistanist ja Brasiiliast.

Sündmuse raames peetakse taas maailma karika etapid kooli- ja takistussõidus ning närvikõdi pakkuv kuue takistusega sõit. Koolisõidu maailmakarika etapp on sündmuse ajakavas laupäeval kell 9.40, kuue takistusega sõit laupäeval orienteeruvalt kell 21.15 ning takistussõidu maailmakarika etapp pühapäeval algusega kell 17.

Tänavuse Tallinn International Horse Show meelelahutusprogrammi peaesinejaks on Caval' Show Prantsusmaalt. Kaheksa hobust ja nende ratsanikud loovad kordumatu etenduse, mille südames on hobuse ja inimese vaheline usaldus. See avaldub nii täpsetes liikumistes kui ka vabaduses, millega hobused areenil tegutsevad. Kaasahaarav muusika muudab ratsutamist ja akrobaatikat ühendava etteaste tervikuks, kus tehniline meisterlikkus põimub kunstilise väljendusega. Caval' Show etendused on Tallinn International Horse Show programmis reedel ja pühapäeval.

Šõuprogrammi teiseks tähtesinejaks on räppar säm, kelle ülesastumist saab näha laupäeval algusega kell 18. Samuti ei puudu tänavuse Horse Show programmist traditsiooniline väikeste ponide šõu, tuues reedel ja pühapäeval võistluste areenile oma esimesi samme koos hobustega tegevad väikesed ratsutajad.