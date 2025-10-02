Populaarsel ratsavõistlusel annavad tooni ka välismaa eestlased

Reedel algab iga-aastane Tallinn International Horse Show. Konkurents on kõva, aga korraldajad loodavad, et ehk õnnestub võit Eestisse jätta.

Tallinn International Horse Show toob Unibet Arenale taas kokku meie piirkonna tippratsutajad ja -hobused, samuti Eesti paremiku.

"Seekord on eestlaste pink päris pikk ja tugev, kohale on tulnud meie välismaa eestlased, kes igapäevaselt elavad kuskil mujal riigis," sõnas peakorraldaja Riina Pill ERR-ile.

"Nad on siin kohal võistlemas, nii et seekord lisaks meie endi Eesti sportlastele, kes siin Eestis treenivad, pakuvad konkurentsi ka teised eestlased."

Nende seas on igapäevaselt Rootsis elav ja treeniv Jüri Sokolovski, kes võistles viimati Horse Show'l 2008. aastal. "Eks see on alati olnud unistus, et korra võita siin Horse Show'l ja eks see ka oli eesmärk, miks ma siia tulin sel aastal," lausus ta.

"Konkurents on kindlasti tugev, palju häid sõitjaid on kohal, kõik tahavad võita. Ma arvan, kõigil on võimalus, lihtsalt peab olema õnne natukene ja hea päev."

Eestisse tuli ta seekord kolme hobusega. Põhihobune, kümneaastane mära Edith ammutas kogemusi suvel ka Euroopa meistrivõistlustel. "Ta on rahulik hobune, aga ma arvan, siin atmosfääris kindlasti publik annab talle rohkem energiat ja ta kindlasti annab meile juurde seda," usub Sokolovski.

Kes tahab veel Horse Show'd vaatama minna, peab kiirustama. "Seekord on juhtunud nii, et piletid laupäevaks said eileõhtuse seisuga välja müüdud ja publik on meile väga lojaalne," sõnas Pill.

"Laupäev on täismaja, reedel on veel kohti piisavalt, aga pühapäev hakkab ka juba kiskuma selles suunas, et võivad piletid otsa saada. Mis on ainult positiivne, et ratsutamine ikka huvitab inimesi."

Pühapäevasest põhisõidust teevad algusega kell 17.00 otseülekande ka ETV2 ja ERR-i spordiportaal.