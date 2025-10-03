Horse Show avapäeva parim eestlane oli Raag, võitis Läti olümpiasportlane

Sõidus saavutas teise koha Usbekistani sportlane Abdurakhmon Abdullaev hobusel Go For It. Kokku osales võistlusel 35 sportlast, kellest 17 läbisid selle karistuspunktideta.

Põhiparkuurile eelnenud väikese ringi parkuuris kõrgusel 135 cm saavutas esimese koha Leedu sportlane Andrius Petrovas hobusel Bazooka Joe. Teiseks tuli parima eestlasena Gunnar Klettenberg hobusel Jolanda ning kolmandaks leedulane Matas Petraitis hobusega Cornet's Cloud.

Noortele hobustele peetud parkuuris kõrgusel 120/125 cm saavutas esikoha Mariah Orover hobusel Ikonia. Teiseks sõitsid end Nellija Anna Karklina ja Kabachy Noir K Lätist ning kolmandaks Matas Petraitis ja Casaltina Leedust.

Päeva esimeses rahvusvahelises võistluses, milleks oli kõrgusel 130 cm peetud kahefaasiline parkuur noortele sportlastele, saavutas esikoha Usbekistani sportlane Abdurakhmon Abdullaev hobusega Otto van de Achterhoek. Teise koha võitis leedulanna Laura Burgyte hobusel Catalina ning kolmanda koha pälvis parima eestlasena Kendra Liis Konsa hobusel Edward Z.

Laupäeval hommikul peetakse sündmuse raames ka koolisõidu ning pühapäeval takistussõidu maailmakarika etapp.