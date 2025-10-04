Horse Show koolisõidu MK-etapi võitis rootslanna

Pühapäeval peetakse Unibet Arenal Tallinn International Horse Show kulminatsiooniks olev takistussõidu maailmakarika etapp, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne põhisõidust algab kell 17.00.

Tallinn International Horse Show jätkub laupäeval takistussõiduga. Kavas on parkuurid kõrgusel kuni 145 cm. Võistluspäeva lõpetab kaasahaarav kuue takistusega sõit.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: