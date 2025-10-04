Horse Show koolisõidu MK-etapi võitis rootslanna
Tallinn International Horse Show raames peetud koolisõidu maailma karika etapi muusikalise vabakava võitis tulemusega 74,570% Rootsi sportlane Caroline Darcourt hobusel Lord Django.
Teine koht läks tulemusega 67,860% Soomet esindanud Elisabet Ehrnroothile hobusel Daytona, kolmandaks sõitis end samuti Soome sportlane Peggy Högsten hobusega Frisco, kelle tulemuseks jäi 67,485%.
Tallinn International Horse Show jätkub laupäeval takistussõiduga. Kavas on parkuurid kõrgusel kuni 145 cm. Võistluspäeva lõpetab kaasahaarav kuue takistusega sõit.
Pühapäeval peetakse Unibet Arenal Tallinn International Horse Show kulminatsiooniks olev takistussõidu maailmakarika etapp, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne põhisõidust algab kell 17.00.
Toimetaja: Kristjan Kallaste