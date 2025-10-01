Dubai alustas Euroliigat võiduga, Barcelona ja Real kaotasid

Dubai juhtis terve esimese poolaja, aga teisel poolajal alguses pääses Partizan 12:0 spurdi toel ise korraks 48:47 ette. Siis lükkas Dubai sisse aga järgmise käigu ja võitis üsna kindlalt - korra juhiti viimasel perioodil ka 22 punktiga (80:58).

Läti koondislane Davis Bertans oli 20 punktiga võitjate resultatiivseim, aga Dzanan Musa lisas 19 silma. Tyrique Jones tõi Partizanile 13 punkti.

Eelmisel hooajal EuroCupi sarja võiduga esimest korda Euroliigasse jõudnud Tel Avivi Hapoel sai kodus jagu Barcelonast 103:87 (26:26, 25:19, 3125, 21:17). Antonion Blakeney tõi võitjatele 20 punkti.

Teine Hispaania suurklubi Madridi Real kaotas samuti, jäädes võõrsil alla Bologna Virtusele 68:74 (19:14, 16:24, 15:17, 18:19). Carsen Edwards viskas Virtuse kasuks 14 silma.

Tulemused: Dubai - Partizan 89:76, Tel Avivi Hapoel - Barcelona 103:87, Anadolu Efes - Tel Avivi Maccabi 85:78, Crvena zvezda - Milano Olimpia 82:92, Panathinaikos - Bayern 87:79, Baskonia - Olympiakos 96:102, Bologna Virtus - Madridi Real 74:68.