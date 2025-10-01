X!

Dubai alustas Euroliigat võiduga, Barcelona ja Real kaotasid

Korvpall
Dubai - Belgradi Partizan
Dubai - Belgradi Partizan Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Korvpall

Korvpalli Euroliigas tänavu debüteeriv Dubai meeskond alustas teisipäeval hooaega kodus 89:76 (28:18, 19:22, 21:16, 21:20) võiduga Belgradi Partizani üle.

Dubai juhtis terve esimese poolaja, aga teisel poolajal alguses pääses Partizan 12:0 spurdi toel ise korraks 48:47 ette. Siis lükkas Dubai sisse aga järgmise käigu ja võitis üsna kindlalt - korra juhiti viimasel perioodil ka 22 punktiga (80:58).

Läti koondislane Davis Bertans oli 20 punktiga võitjate resultatiivseim, aga Dzanan Musa lisas 19 silma. Tyrique Jones tõi Partizanile 13 punkti.

Eelmisel hooajal EuroCupi sarja võiduga esimest korda Euroliigasse jõudnud Tel Avivi Hapoel sai kodus jagu Barcelonast 103:87 (26:26, 25:19, 3125, 21:17). Antonion Blakeney tõi võitjatele 20 punkti.

Teine Hispaania suurklubi Madridi Real kaotas samuti, jäädes võõrsil alla Bologna Virtusele 68:74 (19:14, 16:24, 15:17, 18:19). Carsen Edwards viskas Virtuse kasuks 14 silma.

Tulemused: Dubai - Partizan 89:76, Tel Avivi Hapoel - Barcelona 103:87, Anadolu Efes - Tel Avivi Maccabi 85:78, Crvena zvezda - Milano Olimpia 82:92, Panathinaikos - Bayern 87:79, Baskonia - Olympiakos 96:102, Bologna Virtus - Madridi Real 74:68.

Toimetaja: Siim Boikov

korvpalliuudised

08:17

Dubai alustas Euroliigat võiduga, Barcelona ja Real kaotasid

30.09

Keila Coolbet alustas eurosarja napi kaotusega

30.09

Hästi alustanud Keila KK sai Riia VEF-ilt sugeda

30.09

Kregor Hermet jääb avamängust eemale: jalg on veel liiga habras ja hell

30.09

Martin Dorbek: siht on ikkagi Eesti-Läti liiga võitmine

30.09

Asi klubi võitis jälle, Lass alustas Rootsis võimsa esitusega

29.09

Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

29.09

Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

29.09

Konontšuki koduklubi pidi Türgi kõrgliiga avamängus kaotusega leppima

29.09

NBA Euroopa projekt kogub hoogu: jalgpalliklubidel on hea võimalus laieneda

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

29.09

Kullamäe aitas Lietkabelise võiduni, Suuroru klubi kaotas superkarika finaali

28.09

Anna Gret Asi koduklubi lasi vastasel visata vaid 35 punkti

27.09

Suurorg aitas oma klubi teiste eestlaste üle võidule

26.09

Soome korvpalli tulevikutäht liituski Serbia tippklubiga

videod

sport.err.ee uudised

10:12

Arand soovib Hiinas püsida vähemalt nelja hulgas

09:38

Liverpool lahkub Istanbulist haavatult

08:55

Jaapan noppis U-20 MM-il esimese edasipääsupileti

08:17

Dubai alustas Euroliigat võiduga, Barcelona ja Real kaotasid

30.09

Real, Atletico ja Bayern lustisid Meistrite liigas

30.09

Keila Coolbet alustas eurosarja napi kaotusega

30.09

Eesti karditalent kihutas vormel-1 talendiküti silme all

30.09

ETV spordisaade, 30. september

30.09

Tamm ja Sepsi asusid juhtima juba avaminutil, ent lagunesid üleajal

30.09

Hästi alustanud Keila KK sai Riia VEF-ilt sugeda

30.09

Suurbritannia jooksutreener sai kolme aasta pikkuse tegutsemiskeelu

30.09

Kregor Hermet jääb avamängust eemale: jalg on veel liiga habras ja hell

30.09

Martin Dorbek: siht on ikkagi Eesti-Läti liiga võitmine

30.09

Tallinna linn premeeris Lehist ja Embrichi ning nende treenereid

30.09

Venemaa hokitäht sõlmis NHL-i läbi aegade suurima lepingu

loetumad

30.09

Bremeni esiväravavaht pole treeningutele naasnud

30.09

Venemaa hokitäht sõlmis NHL-i läbi aegade suurima lepingu

29.09

VIDEO | Poolakas suusatas maailma kõrgeimast tipust alla

30.09

Lajal loobus Challengeri turniirist

29.09

Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

30.09

Sinner kohtub Pekingi finaalis USA tulevikutähega

30.09

Hästi alustanud Keila KK sai Riia VEF-ilt sugeda

29.09

NBA Euroopa projekt kogub hoogu: jalgpalliklubidel on hea võimalus laieneda

30.09

Martin Dorbek: siht on ikkagi Eesti-Läti liiga võitmine

30.09

Real, Atletico ja Bayern lustisid Meistrite liigas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo